Inter | Spalletti | ' Perisic torna presto Icardi? A me ha detto che non è pronto'

Inter - Spalletti : 'Gara autoritaria - Perisic recuperabile. Icardi? So cosa ha detto a me' : L'Inter resiste e strappa da Francoforte un pareggio importante. Sofferenza, carattere e rimpianti per i nerazzurri contro l'Eintracht, che hanno rischiato più volte di incassare il gol ma sono andati ...

Eintracht Francoforte-Inter alle 18.55 La Diretta Spalletti cerca di ipotecare i quarti : Eintracht Francoforte ed Inter scendono in campo questa sera per il match di andata degli ottavi di finale di Europa League: i tedeschi, che in Bundesliga viaggiano nella parte medio alta della ...

Spalletti compie 60 anni : gli auguri social di Inter e Zenit : Da parte di tutto il mondo Interista, BUON COMPLEANNO MISTER!". Gli auguri dello Zenit Spalletti non sta vivendo un momento semplicissimo, ma l'anno scorso è riuscito a riportare l'Inter in Champions ...

Inter - l’Eintracht è un osso durissimo : tutti i rischi per Spalletti e le probabili formazioni : Si torna subito in campo per l’Europa League, in campo due squadre italiane il Napoli e l’Inter. In particolar modo il club nerazzurro deve fare i conti con qualche problema di troppo, dentro e fuori dal campo, su tutte quella di Mauro Icardi che salterà ancora una volta un’altra partita, con l’argentino è ormai rottura definitiva, altra pesante assenza per Luciano Spalletti che non potrà contare sulle prestazioni ...

L’uomo del giorno – Luciano Spalletti - compleanno amaro sulla panchina dell’Inter : Continua il nostro classico appuntamento con la nostra rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno dell’Inter Luciano Spalletti, nelle ultime settimane al centro di alcune vicende che riguardano il club nerazzurro, dal caso Icardi fino a continui battibecchi con i giornalisti in relazione agli episodi arbitrali delle ultime settimane. Inizia la carriera da allenatore nelle giovanili dell’Empoli, poi ...

