Il meteo del weekend

Inquinamento atmosferico - partnership tra Copernicus e Windy : l’app delle previsioni meteo fornirà i dati sulla qualità dell’aria nel mondo : Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) annuncia una nuova partnership con l’app delle previsioni del tempo Windy per fornire informazioni sulla qualità dell’aria. Questo è solo uno di una serie di progetti supportati da CAMS, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), per combattere l’Inquinamento atmosferico. La start-up con sede in Repubblica Ceca utilizza già le informazioni ...

Allerta meteo - si alzano forti venti di scirocco e torna la pioggia al Nord : ecco l’avviso della protezione civile per domani - Giovedì 7 Marzo [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani l’arrivo di una depressione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali e un rinforzo dei venti su gran parte dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Previsioni meteo : forte Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo nella settimana della Festa della Donna - freddo e cicloni sull'Europa settentrionale e occidentale [MAPPE] :

Previsioni meteo - è l'inizio di Marzo più caldo della storia : temperature incredibili al Sud nella settimana della Festa della Donna [MAPPE] :

Domani la giornata del meteo spaziale : sarà dedicata alle aurore : Domani 5 marzo è la giornata del meteo spaziale e l’Agenzia spaziale Europea (Esa) la dedica alle aurore perché “ci ricordano che viviamo sotto una stella attiva”. A tal fine l’Esa organizza un evento a Troms, in Norvegia, per poterle anche osservare. Uno degli effetti più belli del meteo spaziale, rileva l’Agenzia, sono le aurore boreali. Questi fenomeni che disegnano bande luminose e colorate nei cieli polari si ...

Lo specchio dell’ascensore mostra meteo e notizie grazie alla tecnologia italiana : L’ascensore è una comodità, ma è noioso aspettare di arrivare al piano. Per rendere utile e produttiva l’attesa, l’azienda italiana LU-VE Gruop ha pensato di far diventare lo specchio una “finestra” multimediale connessa a Internet. Vi si possono leggere le previsioni meteo del giorno, notiziari, informazioni pubblicitarie, vedere foto, video e persino le istruzioni di manutenzione per i tecnici dell’ascensore. ...

meteo Roma del 04-03-2019 ore 06 : 10 : Meteo e previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Italia al mattino peggioramenti Da ovest con neve sulle Alpi occidentali e pioggia sulla Liguria al pomeriggio pioggia in estensione anche ai settori centrali orientali con fiocchi fino a quote medie sulle Alpi e pioggia debole moderata intensità sulle pianure in serata miglioramenti al nord-ovest per sito invece piogge intense al Nord Est alle Centro Italia nubi in aumento sulla ...

meteo - fine della tregua : arriva la burrasca : Secondo le previsioni del Dipartimento della Protezione civile è in arrivo una nuova perturbazione sull'Italia: ecco quali...