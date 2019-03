Galaxy Note 10 immagini quanto sarà diverso da Galaxy S10 5G?

Render 3D del Samsung Galaxy Note 10 : bello e possibile : Con la presentazione dei Galaxy S10 è naturale che l'attenzione si sposti sul futuro Samsung Galaxy Note 10, atteso per quest'estate, presumibilmente nel mese di settembre, come da tradizione del colosso asiatico. Il portale 'PhoneArena.com' ha pubblicato una serie di immagini Render 3D di quello che potrebbe essere il prossimo phablet sudcoreano, dall'alto delle sue 4 fotocamere posteriori, caratteristica di cui vi avevamo già parlato in questo ...

Samsung Galaxy Note 10 immaginato in un nuovo concept con quattro fotocamere posteriori : Anche se mancano ancora parecchi mesi alla presentazione di Samsung Galaxy Note 10, PhoneArena prova a immaginarne le forme con un nuovo concept. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 immaginato in un nuovo concept con quattro fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Samsung regala un Galaxy Note 9 e rimborsi fino a 700 euro con l’acquisto di una nuova smart TV : Samsung lancia due promozioni dedicate a chi acquista una smart TV, con un rimborso fino a 700 euro o un Samsung Galaxy Note 9 in regalo. L'articolo Samsung regala un Galaxy Note 9 e rimborsi fino a 700 euro con l’acquisto di una nuova smart TV proviene da TuttoAndroid.

Sfrecciano i Samsung Galaxy Note 9 Vodafone : XXS2CSB4 via OTA : La ruota quest'oggi sembra girare intorno ai Samsung Galaxy: dopo avervi parlato degli aggiornamenti che proprio quest'oggi hanno colpito i Galaxy S9 brand 3 Italia ed i Note 8 brand TIM, spostiamo la nostra attenzione sui Samsung Galaxy Note 9 brand Vodafone, anch'essi reduci da un upgrade, contrassegnato dalla sigla N960FXXS2CSB4. Il pacchetto ha una fattura piuttosto recente, avendo lasciato i laboratori del produttore asiatico lo scorso 8 ...

Dal 5 marzo il rollout dell’aggiornamento Android Pie per Samsung Galaxy Note 8 TIM in Italia : Abbiamo dovuto attendere circa una settimana, ma da oggi 5 marzo possiamo dire che volge ormai al termine l'attesa per tutti coloro che erano impazienti di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per tutti coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy Note 8 TIM nell'ultimo anno e mezzo. Dopo aver condiviso la news relativa alla distribuzione del pacchetto software qualche giorno fa per i modelli marchiati Vodafone e ...

Smartphone Android in offerta oggi 4 marzo : LG G7 ThinQ - POCOPHONE F1 - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018) : oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 4 marzo: LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018) proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 15.1 Unofficial è disponibile per Samsung Galaxy S8/S8+ e Galaxy Note 8 : La LineageOS 15.1 in versione Unofficial è finalmente disponibile al download per le varianti Exynos di Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ e Galaxy Note 8. L'articolo LineageOS 15.1 Unofficial è disponibile per Samsung Galaxy S8/S8+ e Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Immaginate un Samsung Galaxy Note 8 con tastiera fisica? Esiste (più o meno) - e si chiama F(x)tec Pro 1 : Agli appassionati più giovani la parola “slider” restituisce una sola immagine, quella degli Xiaomi Mi MIX 3 o di OPPO Find X. A quelli con qualche primavera in più sulle spalle rievoca di sicuro dei ricordi lontani, quelli dei tempi di Nokia E7 o N950. Telefoni, quasi smartphone, a cui certamente si ispira F(x)tec Pro […] L'articolo Immaginate un Samsung Galaxy Note 8 con tastiera fisica? Esiste (più o meno), e si chiama ...

Smartphone Android in offerta oggi 26 febbraio : Huawei P20 Lite - Huawei Mate 20 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy Note 9 : oggi in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A9 e Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 26 febbraio: Huawei P20 Lite, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Colpaccio Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e Tre Italia con Android 9 Pie - link download il 26 febbraio : Stiamo assistendo ad una brusca accelerazione relativa all'aggiornamento Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8. Nella giornata di ieri, abbiamo avuto il piacere di fornire ai nostri lettori la notizia dell'avvio della distribuzione del corposo update per i modelli no brand del phablet 2017. Oggi 26 febbraio, ci troviamo a commentare un'interessante passo in avanti compiuto invece per alcuni modelli serigrafati. Sia i Samsung Galaxy Note 8 ...

Due armi per il Samsung Galaxy Note 10 : strada in discesa? : Presentati i Samsung Galaxy S10, è normale che l'attenzione si concentri sul Samsung Galaxy Note 10, il prossimo phablet del colosso di Seul. Stando a quanto riportato da SamMobile, il dispositivo, contraddistinto dal product-code 'SM-N975GF', sarà provvisto di 4 fotocamere posteriori (si tratterà del secondo terminale dotato di una simile configurazione, dopo il Galaxy S10 5G). Il portatile potrebbe supportare gli standard di rete 5G, visto il ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe utilizzare quattro fotocamere posteriori e supportare il 5G : Anche se mancano ancora diversi mesi alla presentazione di Samsung Galaxy Note 10, trapelano nuove informazioni sulla fotocamera posteriore. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe utilizzare quattro fotocamere posteriori e supportare il 5G proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe cambiare nome ai top di gamma della serie Galaxy S e Note : Stando alle ultime indiscrezioni, nel 2020 la serie top di gamma Samsung Galaxy S potrebbe cambiare nome. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung potrebbe cambiare nome ai top di gamma della serie Galaxy S e Note proviene da TuttoAndroid.

In Italia Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8 : link al download del 25 febbraio : Finalmente Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8 è realtà anche in Italia, almeno per i dispositivi no brand. La buona notizia giunge in queste ore con la disponibilità del link al download per il corposo pacchetto software, molto atteso dai possessori del phablet. Un po' di storia dell'update Pie per il phablet del 2017: dopo una lunga fase beta di sperimentazione del firmware, già lo scorso 15 febbraio la diffusione dell'aggiornamento era ...