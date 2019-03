Auto | Suzuki Jimny è tra le finaliste dei World Car Awards 2019 GALLERY

Auto – Suzuki JIMNY è tra le finaliste del World Urban Car e World Car Design 2019 : Suzuki JIMNY è tra le tre finaliste che concorrono al titolo di World Urban Car e World Car Design 2019 , all’interno dei World Car Awards Dopo i successi di Suzuki IGNIS e di SWIFT, candidate tra le tre finaliste nella categoria World Urban Car rispettivamente nel 2017 e nel 2018, Suzuki JIMNY ha superato il primo e il secondo turno di votazioni è ora è tra i primi tre in lizza per il World Urban Car 2019 e World Car Design ...

Suzuki Auto Ufficiale del Festival di Sanremo 2019 : Dal 2014 Suzuki è l’ Auto Ufficiale del Festival di Sanremo e anche per questo 2019 torna ad accostare il suo marchio al più importante evento della scena musicale nazionale. La kermesse sanremese inizia oggi, martedì 5 febbraio, per concludersi sabato 9 e, dopo il successo dello scorso anno, vedrà nuovamente Claudio Baglioni nel duplice ruolo […] L'articolo Suzuki Auto Ufficiale del Festival di Sanremo 2019 sembra essere il primo su ...

Scatta l'ACI Rally Italia Talent 2019 : il calendario delle selezioni. La Suzuki Swift Sport Auto ufficiale : ... in alcuni casi questa selezione ha anche portato bene, come nel caso di Andrea Dalmazzini che vinse nel 2015 e da quel momento incominciò la propria carriera nel mondo Rally di casa nostra , quest'...

Suzuki Swift è Auto ufficiale GF motori : Swift SPORT è l'auto ideale per gli aspiranti piloti e, più in generale, per gli amanti della guida e per coloro che apprezzano il puro divertimento al volante. A darle queste impareggiabili doti ...