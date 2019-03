A Padova un uomo ha chiesto il reddito di cittadinanza per l' ex moglie | Così non

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Si è presentato al Caf per avere informazioni suldie hase poteva obbligare laa presentare domanda per non doverle più versare l'assegno di mantenimento. È successo anel primo giorno utile per chiedere l'accesso aldi. A riferirlo gli stessi impiegati del Caf.In provincia dila situazione è rimasta sotto controllo per tutta la giornata, senza code agli sportelli né altri episodi di rilievo. I Caf della Cgil hanno fissato 305 appuntamenti, quelli della Cisl 150 (di cui un centinaio in città) e hanno elaborato le prime 15 pratiche, accogliendo anche una domanda per la pensione di. Il dato degli uffici postali non è disponibile, ma il flusso è stato regolare e non si segnalano problemi.Il Corriere della Sera ha racconto la testimonianza ...

