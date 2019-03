Sophie e la foto abbracciata a papà Luke Perry | «Sono grata per tutto l’amore»

Sophie Ellis-Bextor mamma per la 5° volta - foto : E sono cinque. Sophie Ellis-Bextor, 38enne cantante britannica, ha dato alla luce il 5° figlio, chiamato Mickey. Ad annunciare il lieto evento la stessa popstar, via social, con una foto che vede il neonato in braccio a Richard Jones, bassista dei The Feeling nonché suo sposo dal 2004.La coppia ha altri 4 figli? Sonny (23 aprile 2004), Kit (7 febbraio 2009), Ray Holiday (25 aprile 2012) e Jesse (3 novembre 2015).prosegui la letturaSophie ...