Nasce il master in ' music business'

Nasce "masterEsports" - il primo corso executive accademico dedicato al mondo degli eSport : Una novità si affaccia nel panorama della formazione in Italia con la nascita del "mastereSports" ovvero il primo corso executive accademico, esclusivamente dedicato al mondo degli eSport, che sarà realizzato a Milano grazie alla collaborazione tra la "School of Management" della LUM e MasterSport Institute.Che il settore eSports sia tra i fenomeni più interessanti del momento per volumi economici, tipologia di target di riferimento, audience e ...