Juve | per De Ligt è pronta l' asta | ' Andrà in un top club'

Mercato Juventus - Paratici vicino a due super colpi : contatti già avviati : Mercato Juventus – Negli ultimi mesi si è parlato tanto di vari nomi importanti in casa Juve. Da Marcelo a Isco, fino addirittura a Mbappè, Bale e Pogba, tutti giocatori già affermati e di livello internazionale, ma Paratici sta lavorando sotto traccia per vari talenti, giocatori che saranno fenomeni. De Ligt è il primo indiziato, […] More

Dybala-Icardi : lo scambio è giusto per Juve e Inter : Da una provocazione spesso sono nate, e si sono sviluppate, trattative di mercato. La provocazione spesso appartiene a una logica. E se proprio dobbiamo dirla tutta la logica è incorporata in simile ...

Juventus - per Galeazzi Allegri potrebbe andare al Real e Zidane alla Juve : Il prossimo allenatore della Juventus sarà Zinedine Zidane. Ne è convinto Giampiero Galeazzi che ai microfoni di Rai sport, durante la trasmissione "L' altra Domenica Sportiva" condotta da Marco Lollobrigida ha espresso la sua opinione su vari temi caldi dell'attuale stagione calcistica. Galeazzi ha anche sostenuto che Massimiliano Allegri andrà ad allenare il Real Madrid. E durante la trasmissione televisiva ha affrontato anche i motivi per i ...

Juventus : Khedira svolge allenamenti personalizzati - pessimismo per Douglas Costa : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo un giorno di riposo. Oggi, al JTC si è rivisto Sami Khedira che sta meglio e presto potrebbe tornare in campo. Il tedesco, come ha comunicato il club bianconero, ha svolto una visita cardiologica dalla quale si è evinta una buona evoluzione clinica. Khedira svolgerà anche una serie di allenamenti personalizzati e la prognosi è di circa un mese che va calcolato dalla data ...

Juventus - Khedira inizia un programma di allenamenti personalizzati : gli aggiornamenti : Buone notizie dall'infermeria per la Juventus e Massimiliano Allegri. La società bianconera ha infatti pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di Sami Khedira , che alla vigilia del match d'...

Juve : recupero Khedira prosegue bene : ANSA, - TORINO, 5 MAR - prosegue, come previsto, il recupero di Sami Khedira, reduce da un intervento mini-invasivo per risolvere un'aritmia. Gli accertamenti cardiologici previsti, a Torino, hanno ...

Juventus - Khedira recupera dall'intervento. Tornerà tra un mese : Lo scorso 20 febbraio Sami Khedira è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di una aritmia atriale al cuore. Il tedesco è poi tornato a Torino per recuperare e svolgere ...

Juve : recupero Khedira prosegue bene : ANSA, - TORINO, 5 MAR - prosegue, come previsto, il recupero di Sami Khedira, reduce da un intervento mini-invasivo per risolvere un'aritmia. Gli accertamenti cardiologici previsti, a Torino, hanno ...

Bale-Juventus - ora si può davvero : ecco come e perchè! : BALE JUVENTUS- Gareth Bale strizza l’occhio alla Juventus e chiude la porta in faccia al Real Madrid. come riportato dal suo agente ai microfoni di “SkySport“, l’attaccante gallese sarebbe in rotta totale con i propri tifosi e sarebbe pronto a dire addio al club spagnolo al termine della stagione. Un addio che potrebbe scatenare un’asta […] More

La Juve è 'malata' : Ronaldo ha perso la pazienza con Allegri - Dybala va gestito : Un anno calcistico vive dei suoi ritmi, ha le sue stagioni e i suoi giorni cerchiati in rosso sul calendario. Di solito non è marzo il momento in cui ci si aspetta di dover decidere una stagione, i campionati sono infatti poco più che al giro di boa e il valzer delle eliminazioni dirette in Champions League è appena cominciato. Mentre la maggior parte delle squadre europee è impegnata a costruire la propria annata, la Juve rischia di chiuderla ...

Juventus-Atletico Madrid video per l’operazione remuntada : ATLETICO Madrid JUVENTUS video – L’operazione remuntada della Juventus in Champions Leauge parte non solo sul campo, dove oggi i bianconeri si sono ritrovati dopo un giorno di riposo, ma anche con un clip per scaldare l’ambiente, annunciato dall’hashtag #getready to comeback (preparatevi al ritorno) e pubblicato sul sito ufficiale della società. “Alcune notti cullano […] L'articolo Juventus-Atletico Madrid ...

Panchina Juventus - non c’è solo Zidane per i bookmakers : ecco il sogno di Agnelli : Panchina Juventus – La Juventus pensa al presente, i bianconeri si preparano per la gara di campionato contro l’Udinese ma il pensiero è inevitabilmente rivolto alla partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, partita di ritorno fondamentale per il proseguo della stagione con i bianconeri chiamati a ribaltare il 2-0 dell’andata. A prescindere dal risultato finale sarà l’ultima stagione sulla Panchina ...

Juventus - operazione rimonta contro l’Atletico : il club carica così l’ambiente [VIDEO] : La Juventus si prepara per l’anticipo di campionato contro l’Udinese, anticipo che aprirà la 27^ giornata del massimo torneo italiane ma il pensiero è inevitabilmente rivolto al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, i bianconeri dovranno ribaltare il 2-0 dell’andata, impresa difficile ma non impossibile. La Juventus ha intenzione di mettersi alla spalle gli ultimi malumori, in ...

Juve - per il dopo Allegri spunta un nuovo nome : Il recente periodo che sta passando Max Allegri con la Juventus non è dei migliori. Un segnale, vuoi o non vuoi, è anche la decisione intrapresa dal tecnico di cancellare i propri profili social: "I social sono come un mitra, se li dai in mano a tutti e poi capita un cretino, quello spara. Già non ci andavo mai, non ho mai letto né seguito polemiche o quello che mi scrivono, quindi non ho abbandonato i social per non leggere gli insulti". Il ...