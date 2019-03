Pd,Gentiloni:niente giochini con il M5S

Il voto per Zingaretti alla guida del Pd "è stata una spinta di straordinaria speranza, ora il nostro problema è non deluderla". Quindi" con il Movimento 5 Stelle. Lo afferma Paolo(dicendosi "entusiasta" del risultato) dopo una conferenza sui populismi europei a Cambridge. "L'investimento fatto da 2 milioni di persone sul Pd non può essere deluso", insiste: "dobbiamo vincere le elezioni, recuperare ovviamente il nostro elettorato, ma non dobbiamo farecoi 5 Stelle", dice.(Di martedì 5 marzo 2019)

