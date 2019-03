Faccia a faccia Icardi-Spalletti | argentino ancora out

Inter - Mauro Icardi dice 'no'. Il Faccia a Faccia con Spalletti e i dirigenti finisce male : dramma nerazzurro : L' Inter e Mauro Icardi sono sempre più lontani. Il confronto atteso tra la società e l'ormai ex capitano è avvenuto oggi, alla presenza del tecnico Luciano Spalletti e dello staff medico, con un ...

Pd - Zingaretti non molla la Regione Lazio. La candidatura in Ue? Solo in una lista di campioni in cui i big mettano la Faccia : “Alla Regione non cambia niente. Le Europee? Nessuna candidatura”. L’entourage di Nicola Zingaretti predica calma. D’altronde, frenare gli entusiasmi è una pratica che il neo-segretario del Pd porta avanti da oltre 10 anni, da prima di diventare presidente della Provincia di Roma. Anche perché, se esiste una specialità in cui Zinga è campione del mondo, quella è sicuramente il sapersi districare e scivolare aggirando le difficoltà. Un ...

Pd - Zingaretti non molla la Regione Lazio. La candidatura in Ue? Solo in una lista di campioni in cui i big ci mettano la Faccia : “Alla Regione non cambia niente. Le Europee? Nessuna candidatura”. L’entourage di Nicola Zingaretti predica calma. D’altronde, frenare gli entusiasmi è una pratica che il neo-segretario del Pd porta avanti da oltre 10 anni, da prima di diventare presidente della Provincia di Roma. Anche perché, se esiste una specialità in cui Zinga è campione del mondo, quella è sicuramente il sapersi districare e scivolare aggirando le difficoltà. Un ...

Pd - Zingaretti non molla la Regione Lazio : ‘Candidato in Ue? Solo in una lista di campioni in cui i big ci mettano la Faccia’ : “Alla Regione non cambia niente. Le Europee? Nessuna candidatura”. L’entourage di Nicola Zingaretti predica calma. D’altronde, frenare gli entusiasmi è una pratica che il neo-segretario del Pd porta avanti da oltre 10 anni, da prima di diventare presidente della Provincia di Roma. Anche perché, se esiste una specialità in cui Zinga è campione del mondo, quella è sicuramente il sapersi districare e scivolare aggirando le difficoltà. Un ...

Faccia a Faccia Icardi-Spalletti : L'Inter e Mauro Icardi sono sempre più lontani. Il confronto atteso tra la società e l'ormai ex capitano è avvenuto oggi, alla presenza del tecnico Luciano Spalletti e dello staff medico, con un ...

Croce Rossa - presidente : “Perché difendo la privatizzazione? Facciamo con 60 milioni ciò che prima facevamo con 200” : “Con 60 milioni Facciamo quello che prima facevano con 200, questo è fondamentale. Che l’operazione abbia lasciato anche scontento e problemi aperti è certo, ma non si può prescindere da questo dato che rivendico”. Francesco Rocca è l’uomo che ha traghettato la Croce Rossa dall’ente pubblico al nuovo soggetto privato, trasformazione sulla quale domani dirà la sua la Corte Costituzionale verificando che non sia stata ...

Il Pd renziano è finito. Zingaretti ringrazi - si ricreda e Faccia il capo : Renzi ha consegnato a Zingaretti l'incompiuta. Il Pd, insomma. Quello che ha cercato di uscire da format di partiti passatisti. Il Pd riformista, ma anche qualcosa in più. Quello del 40% e oltre, che raccoglieva l'opinione e sforava nell'area del centrodestra. Un Pd non radicato, smantellato nella struttura dell'ex Pci.Via anche le feste dell'Unità, in un primo momento. Via i dirigenti identificabili con simboli e valori del tempo ...

Usa-Cina : accordo commerciale vicino ma rischia di essere un'intesa di Facciata : La politica industriale di Pechino è un tasto particolarmente delicato, cara ai cinesi e nel mirino invece degli americani. Il nodo degli alleati Uno dei problemi è che l'intesa potrebbe danneggiare, ...

Per carnevale sfila il carro anti migranti con un finto barcone e figuranti con la Faccia dipinta : "Vogliamo il wi fi", "No pago affitto", poi un finto barcone e figuranti con la faccia dipinta: questo il carro anti migranti che ha sfilato ieri tra le strade di Formello, alle porte di Roma, trasformando la sfilata di carnevale in un spettacolo razzista. Il carro che qualcuno definisce allegorico non lasciava dubbi sul messaggio: i migranti su una barca, compresi dei bambini, cartelli che riportano luoghi comuni, uno striscione azzurro a ...

Napoli - l'arresto del boss Di Lauro : domani per la prima volta Faccia a Faccia col giudice : È stato fissato per domani mattina, davanti al gip di Napoli Pietro Carola, l'interrogatorio di Marco Di Lauro, ritenuto a capo dell'omonimo clan di Secondigliano, arrestato sabato...

Riconoscimento Facciale : strumento di controllo o di educazione? : Nessun Paese d'Europa ha altrettanto disprezzo per la politica e per lo Stato, perché fatichiamo a concepire che una persona possa fare qualcosa nell'interesse di qualcuno che non sia se stesso. ...

Isola - il magazine Spy sul Faccia a Faccia tra Corona e Fogli : 'Il motivo è grave' : Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset condotto dalla presentatrice romana Alessia Marcuzzi e con l'inviato in Honduras Alvin e le opinioniste in studio Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Non mancheranno anche stasera i commenti della Gialappa's band. Secondo le anticipazioni, l'ottava puntata di questa sera partirà col botto, in quanto sarà presente in Honduras ...

Primarie - ora Zingaretti Faccia scoprire al Pd cosa vuol dire sinistra : Il numero dei votanti e il nome del vincitore costringe il Pd a fare i conti con il suo doppio volto, che è anche la doppia verità che deve affrontare. Nicola Zingaretti è stato chiamato a chiudere definitivamente l’età renziana. Non lo attesta soltanto il numero dei partecipanti alle Primarie, oltre ogni aspettativa, ma la percentuale dei voti con cui la base si è espressa a suo favore. Eppure il nuovo segretario si troverà a gestire una ...

Pagelle Napoli-Juventus : Pjanic doppia Faccia - Ronaldo poco pericoloso : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – Primo tempo dominato dalla Juventus. Il rosso a Meret favorisce i bianconeri che con Pjanic su punizione e Emre Can di testa, trovano un doppio vantaggio fondamentale. Primo tempo fantastico della squadra di Allegri che per ora si porta a +16 sul Napoli, seconda forza del campionato.Nella ripresa esce il Napoli: […] More