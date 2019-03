Macron: serve un "Rinascimento europeo"

"Ovunque i cittadini chiedono di partecipare al cambiamento. Allora, entro fine anno, con i rappresentanti delle istituzioni Ue e gli Stati creiamo una Conferenza per l'Europa con l'obiettivo di proporre tutti i cambiamenti necessari al nostro progetto politico, senza tabù,neanche la revisione dei trattati" Lo scrive il presidente francesenella lettera agli europei, pubblicata in 24 lingue. Un "" è ora necessario per salvare l'Europa, "che,dalla seconda guerra mondiale, mai come ora è stata in pericolo".(Di lunedì 4 marzo 2019)

