Icardi | no a Spalletti | salterà anche l' Europa League

Inter - fumata nera per Icardi : negativo il confronto con Spalletti e staff medico : MILANO - Nessun riavvicinamento tra Mauro Icardi e l'Inter. In un confronto avvenuto oggi con lo staff medico nerazzurro e il tecnico Luciano Spalletti, infatti, l'attaccante argentino ha spiegato di ...

Inter - Spalletti sorride a metà : Icardi ancora out - ma riavrà Keita Baldé : Keita Baldé va a rimpolpare il reparto offensivo dell’Inter dopo l’infortunio alla coscia destra, Spalletti avrà bisogno di lui data l’assenza di Icardi Keita Baldé è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio muscolare alla coscia destra. Il calciatore dell’Inter è mancato molto in queste settimane a Luciano Spalletti, anche a causa della concomitante assenza di Icardi per il ben noto caso che ancora è ben ...

Rivoluzione Inter - da Spalletti a Icardi : la strategia di Zhang : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', MILANO - Comunque vada a finire questa stagione, l'Inter 2019-20 sarà diversa ...

Inter - Icardi potrebbe rientrare contro l’Eintracht : fondamentale l’esito dell’incontro tra Spalletti e Maurito : Mauro Icardi potrebbe tornare in campo contro l’Eintracht Francoforte giovedì, ma l’Inter prima vuole fare il punto della situazione sul calciatore Il ritorno di Mauro Icardi in campo fa rimanere con il fiato sospeso la dirigenza e i tifosi dell’Inter. Dopo il recupero dall’infortunio al ginocchio, il calciatore nerazzurro potrebbe rientrare in squadra già giovedì in Europa League per il match contro ...

Faccia a Faccia tra Icardi e Spalletti - l’Inter ha bisogno di Maurito : l’Inter ha bisogno di Mauro Icardi, deve organizzare una risposta immediata se non vuole uscire dalla zona Champions: superata dal Milan, ieri ha conservato almeno il quarto posto ma solo grazie alla sconfitta della Roma.Il giorno dopo l’infausta trasferta sarda ad Appiano c’erano Marotta, Ausilio e Gardini. E con Spalletti per rimettere in pista l’Inter si sono «battuti» su due fronti: quello classico, della squadra e del gruppo, e quello con ...

ESCLUSIVA Mazzola : “Spalletti l’uomo giusto per l’Inter. Su Icardi…” : ESCLUSIVA Mazzola – In un periodo non tanto positivo per l’Inter di Spalletti, dopo il caso Icardi e la sconfitta sul campo del Cagliari, ha parlato ai nostri microfoni Sandro Mazzola. L’ex neroazzurro ha commentato il momento dei neroazzurri con il nostro Gianluca Miranda: “La sconfitta di ieri sera contro il Cagliari? Io aspetterei a […] L'articolo ESCLUSIVA Mazzola: “Spalletti l’uomo giusto per ...

Cagliari Inter – Spalletti analizza il match - ma non manca un commento su Icardi : “è una situazione che non dipende da me” : Il commento di Spalletti dopo il ko dell’Inter contro il Cagliari nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A, non manca una parentesi su Icardi Brutto ko per l’Inter, questa sera, nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A contro il Cagliari. I ragazzi di Spalletti hanno ceduto ai rossoblu per 2-1 al termine di una partita per nulla soddisfacente per i nerazzurri. Non ha nascosto la sua amarezza per il match ...

Spalletti : «Icardi è infortunato come Keita - perché ne parlate in maniera diversa?» : Luciano Spalletti nel post-partita di Cagliari-Inter 2-1. «Di Icardi vi domandate la sua situazione, mentre di Keita mi domandate dell’infortunio. Non c’è differenza, invece. Icardi è infortunato, ha un problema al ginocchio». «Nel primo tempo Inter brutta nel primo tempo, palla lenta nel girare, poca qualità, poca intuizione nel capire dove andava la palla, pochi duelli vinti, poche palle riconquistate». «Il Cagliari ha fatto gol ...