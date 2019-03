Torna il musical allo Studio Enterprise | c' è Manuel Frattini

Arriva 'Il Re Leone' : la Compagnia Orizzonte Teatro Torna in scena con un nuovo musical : Saranno quattro gli spettacoli in calendario, tutti al Politeama Ruzzi di Vasto: il 30 e 31 marzo e poi il 6 e 7 aprile . In attesa dell'apertura delle prevendite è possibile partecipare al concorso ...