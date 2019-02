Tre studenti su 5 sono vittime bullismo e discriminazioni - dice Save The Children : Più di 3 ragazzi italiani su 5 sono vittime di discriminazioni, emarginati o derisi dai loro coetanei e 9 su 10 sono testimoni diretti di episodi contro i loro compagni, soprattutto a scuola, per via del loro orientamento sessuale, aspetto esteriore, genere, colore della pelle o della loro condizione economica. sono questi alcuni dati che emergono dal sondaggio 'Save the Children', realizzato su più di 2.000 studenti e studentesse di scuole ...

OlTre cento liceali di Taranto intossicati durante una gita a Vienna : 3 studenti ricoverati : Gli studenti, che viaggiano a bordo di tre pullman, hanno fatto tappa in Friuli dove sono dovuti ricorrere alle cure mediche per alcuni malesseri intestinali. L'ultimo pasto era stato consumato nella capitale austriaca

Città di Castello - prima la protesta e poi l'orientamento : olTre 400 studenti al Salone universitario : ... una sinergia con l'Accademia dele Belle Arti che sta incontrando molto interesse, e il corso di Economia di Turismo ad Assisi; molte sono le innovazione introdotte all'interno di corsi già attivati ...

Studenti contro la nuova maturità - dalla Sicilia al Trentino : “Governo bocciato” : dalla Sicilia al Trentino passando per Lazio, Sardegna, Emilia fino al Veneto. Oggi migliaia di Studenti (secondo il Fronte della Gioventù comunista 100mila) sono scesi in piazza contro la nuova maturità e la regionalizzazione della scuola. Le manifestazioni promosse dalla Fgc e dalla Rete degli Studenti medi hanno bloccato le lezioni a Ragusa, a Roma, a Torino, a Caltanisetta, a Padova, a Verona, a Trapani, Siracusa, Milano, Venezia, ...

Festa di benvenuto domani all'Università di Cagliari per olTre cento studenti erasmus : ... dell'Università di Cagliari in collaborazione con le associazioni studentesche Esn , erasmus student network, e Isawo , Associazione studentesca internazionalizzazione e diffusione cultura e scienza,...

Studenti e migranti - sui Treni lombardi boom di rider pendolari : Simboli della gig economy, "economia dei lavoretti ", che coinvolge sempre più persone: in Italia, secondo gli ultimi rilievi, sono circa 10mila i rider. E Milano è la capitale di questo modello di ...

Clima : studenti in piazza a Trento contro i cambiamenti : “Quella del Clima è una crisi che comprende ogni singolo aspetto della nostra vita: le nostre abitudini alimentari, come ci spostiamo, cosa compriamo e cosa buttiamo”. Lo afferma il Coordinamento degli studenti medi Trento-Rovereto, che oggi pomeriggio ha organizzato un presidio in piazza Pasi a Trento contro i cambiamenti Climatici. “Tutto è nato – spiegano gli studenti, come in molte altre città italiane – ...

Studenti con disabilità : dall'Umbria olTre un milione ai comuni : PERUGIA oltre un milione e trecentomila euro, assegnati alla Regione Umbria da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quale contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli ...

Tre studenti Unipi vincono il Fujitsu AI-NLP Challenge e si aggiudicano 20mila dollari : Tre studenti dell’Università di Pisa si sono aggiudicati 20mila dollari vincendo il Fujitsu AI-NLP Challenge, una sfida al livello mondiale per sviluppare un programma in grado di scegliere la risposta corretta a domande poste in lingua inglese. Il team composto dai ventitreenni Alessio Gravina e Silvia Severini, rispettivamente di Maratea e Jesi, e da Federico Rossetto, ventisettenne di Bassano del Grappa, ha progettato una “rete neuronale ...

OlTre 41 mila studenti e 93 corsi - numeri record per la Cattolica : Rimane il pregio di una spiccata elasticità mentale che si abbina a una naturale apertura al mondo , all'inclinazione per programmi di studio il più possibile personalizzati e ad una diffusa e ...

Giorno memoria : Treno con 550 studenti : ANSA, - FIRENZE, 17 GEN - Saranno 550 i ragazzi a bordo dell'11/o treno della memoria che partirà domenica 20 gennaio da Firenze per la Polonia dove verranno visitati i campi di sterminio di Auschwitz ...

Aule troppo fredde al Liceo Aprosio di Ventimiglia : olTre 300 studenti per l'annunciata protesta : Sono almeno 300 gli studenti del Liceo Aprosio di Ventimiglia che questa mattina hanno scelto di non entrare in classe per protesta. La manifestazione era annunciata, dopo le denunce dei giorni scorsi ...