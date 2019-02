Tav | dossier in mano Conte | ipotesi avvio bandi e nuovo progetto

Tav : Conte - sto studiando i dossier : ROMA, 28 FEB - "Sulla Tav io stesso sto studiando bene il dossier, quindi ci riuniremo per discutere tutti assieme. Oggi incontro Toninelli sul codice degli appalti". Lo afferma il premier Giuseppe ...

Tav - è guerra di numeri : un nuovo dossier indica benefici per 400 milioni : Il professor Coppola, l'unico del gruppo di lavoro del Mit a non firmare l'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione...

Tav - contro-dossier positivo - Toninelli : “Analisi è una sola”. Salvini : “Non mi convince” : Il professor Pierluigi Coppola, che ha deciso di non firmare l'analisi redatta dal team di Ponti, ha consegnato al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli un contro-dossier, secondo cui i vantaggi per la realizzazione della Tav ammonterebbero a 400 milioni. Il ministro dei Trasporti: "L'analisi costi/benefici ufficiale è una sola ed è quella che è stata fatta dal team coordinato dal professor Ponti, di cui il bravissimo ingegner Coppola non ...

Matteo Salvini prende in mano il dossier latte : "Minimo 1 euro al litro o non mi alzo dal Tavolo" : Matteo Salvini prende in mano il dossier latte e si schiera con i pastori sardi che da giorni protestano ad oltranza. "Da 60 centesimi a un minimo di 1 euro al litro, è questo dove spero di arrivare questa sera e non mi alzerò dal tavolo sul latte fino a quando non lo ottengo" ha detto il vice premier Matteo Salvini, intervenuto alla presentazione del Rapporto di Agromafie 2018, a proposito della riunione convocata questo ...

Tav - il contro-dossier nelle mani di Toninelli : il saldo è positivo per almeno 400 milioni : In quelle sei pagine che il professor Pierluigi Coppola ha consegnato al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sono indicati i punti di disaccordo - emersi nelle discussioni durante la fase istruttoria - che lo hanno spinto a non partecipare alla redazione dell’analisi costi e benefici firmata dagli altri 5 esperti guidati dal professo...

Dossier boccia la Tav. M5s : 'Stop unica via'. Salvini : 'Chi ha letto il rapporto parla di dati strani' : Nuova polemica all'interno della maggioranza sull'analisi negativa della Commissione ministeriale sui costi-benefici dell'alta velocità Torino-Lione. La Lega non intende rinunciare all'opera e non ...

Tav - cosa succede ora? Per lo stop serve il voto in Parlamento Il videocommento Penali e pedaggi - 10 cose sul dossier : L’opera è stata avviata sulla base di un trattato internazionale votato da Camera e Senato a Roma e Parigi. Possibile una rinuncia unilaterale indolore? No si aprirebbe un arbitrato internazionale

Tav : arriva il dossier costi-benefici - 7-8 miliardi le perdite. 'I numeri sono impietosi' : A noi basta come analisi costi-opportunità, in una fase delicata per l'economia, in cui va messo al centro il lavoro. E' una grande occasione per dare lavoro a 50mila persone. Io l'analisi già l'ho ...

Dossier Tav con errori - il Ministero di Toninelli costretto a correggere due volte il testo : Dopo mesi è stato finalmente pubblicato stamattina sul sito del Ministero delle Infrastrutture quel Dossier Tav che doveva decidere il futuro della Torino-Lione, ma a stretto giro proprio il dicastero guidato da Danilo Toninelli ha dovuto comunicare una serie di errata corrige sul documento.In particolare sull'analisi giuridica del progetto, su un tema particolarmente delicato, come quello delle penali. All'interno dell'analisi "è ...

Tav - Molinari - Lega - : analisi non è il Vangelo - Comitato francese : dossier troppo di parte : Si delinea uno scenario che rischia di penalizzare pesantemente l'economia, lo sviluppo e la condizione ambientale delle nostre regioni - sottolinea il governatore -. Ora il governo si assuma la ...

Oggi è il 'Tav-day' - Salvini : "non ho ancora letto il dossier" : Questa mattina c'è stato un vertice a Palazzo Chigi per affrontare la spinosa questione del Venezuela. Alla riunione, oltre al Premier Conte, erano presenti Enzo Moavero Milanesi - che in mattinata riferirà alla Camera - e con lui Riccardo Fraccaro, Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. Assente, invece, Luigi Di Maio che ha delegato Fraccaro a partecipare a suo nome. Il leader dei 5 Stelle è rimasto nella sede del Mise e i motivi non sono ...

Tav : arriva il dossier costi-benefici. Mit : 'Redditività fortemente negativa' : E' terminata l'attesa per conoscere l'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione commissionata dal governo. Sul sito del ministero delle Infrastrutture è stato pubblicato il testo. "L'analisi - ...

Tav - vertice lampo a Palazzo Chigi. Salvini : “Non ho letto dossier”. Di Maio resta al Mise. Esposito (Pd) : “Gigantesca bufala” : vertice lampo a Palazzo Chigi con al centro il dossier sul Tav e il caso Venezuela. Presenti, oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Assente il vicepremier Luigi Di Maio, rimasto al Mise. Secondo fonti qualificate non si è discussa della linea ...

Vertice a Palazzo Chigi : sul Tavolo i dossier Tav e Venezuela. Assente Di Maio : È in corso a Palazzo Chigi il Vertice di governo. Presenti, oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Sul tavolo i dossier Venezuela e Tav.Il vicepremier M5S Luigi Di Maio, Assente, sarebbe rimasto al Mise, delegando per lui Riccardo Fraccaro. Al ...