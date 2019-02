ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) L’ex presidente del Consiglio Paolo: “Per intenderci non è un Pd che siper fare spazio ad un soggetto centrista che auspichiamo debba nascere e che poi non c’è. Il Pd fa il suo mestiere con un programma riformista, moderno, innovativo con al centro negli occhi la sostenibilità ambientale e sociale. Non giochiamo alle figure, noi ci spostiamo a destracosì creiamo un vuoto che qualcuno riempirà. Nella mia esperienza, svolte politiche che non corrispondano a maggiori capacità di stare in campo con una certa disciplina e capacità di stare di fronte agli avversari in modo dignitoso. Convincere tutti che nella nostra comunità politica si può avere un ruolo fondamentale anche senza essere il numero uno. Dobbiamo farlo con la nostra identità, non inseguendo le identità altrui. Io posso fare tutti gli sforzi del mondo ma non ce la ...

TutteLeNotizie : Primarie Pd, il lapsus di Gentiloni: “Il Pd non si butta a destra… cioè a sinistra… - Cascavel47 : Primarie Pd, il lapsus di Gentiloni: “Il Pd non si butta a destra… cioè a sinistra, sperando che nasca un centro”… - s0far_s0g00d : @schnitzlerrr @discordoconme @fabio_sandri Sì, scusami, primarie per la premiership in cui si fece l'eccezione a f… -