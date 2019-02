Genoa | Romero pronto al salto in una big? “Sono maturato molto rispetto all’inizio”

sportfair

(Di giovedì 28 febbraio 2019)ha parlato della sua esperienza al Grifone, arrivato come giovane prospetto esino a far gola alleIl giovane centrale difensivo del, è uno dei calciatori che maggiormente ha sorpreso in questa annata di serie A. Arrivato nel nostro campionato come un giovane sconosciuto, si è messo in luce a suon di prestazioni altisonanti, tanto da attirare su di sè le attenzioni della Juventus, proprio a seguito di una gara sontuosa contro i bianconeri: “Mi ricordo la settimana prima dell’incontro: Juric mi aveva provato titolare, ma mi disse che non eroper scendere in campo dall’inizio. Lo fece perché non voleva che l’emozione e la tensione mi consumassero, ma quando annunciò la formazione titolare, c’ero. Fu un’emozione fortissima: in testa mi iniziarono a passare mille cose ed ero davvero felice. Il mio esordio in Serie A a Torino, contro ...

UNotizieCalcio : Genoa, Romero: 'La Juve per me è come un sogno, il mio obiettivo è giocare in Nazionale' - Ultime Notizie Calcio -… - EMIGOAL : RT @Sport_Mediaset: #Genoa, #Romero: 'Sogno la #Champions, magari con la #Juve...' Il difensore argentino pronto a trasferirsi in biancone… - ItaSportPress : Genoa, Romero strizza l’occhio alla Juve: “Mi piacerebbe giocare la Champions con loro” - -