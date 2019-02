Volley - Champions League 2019 : Modena batte il Karlovarsko ma viene eliminata - la vittoria del Belchatow è letale : Modena ha sconfitto il Karlovarsko per 3-0 (25-18; 25-21; 25-19) nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di Volley maschile ma è una vittoria amara per i Canarini che sono stati eliminati dalla massima competizione continentale. Gli emiliani, per qualificarsi ai quarti di finale, avevano bisogno di una serie di risultati favorevoli dagli altri campi che però non sono arrivati: il PGE Skra Belchatow ha sconfitto ...

Volley - Champions League 2019 : Modena si qualifica se… Tutte le combinazioni ed i difficili incastri : Modena è con le spalle al muro nella Champions League 2019 di Volley maschile, i Canarini si giocano tutto nell’ultima giornata della fase a gironi: questa notte bisognerà vincere la sfida contro il modesto Karlovarsko (serve un 3-0 netto) ma soprattutto bisognerà incrociare le dita e sperare in buoni risultati dagli altri campi. Gli emiliani, infatti, devono sperare di essere tra le tre migliori seconde se vorranno qualificarsi ai quarti ...

Perugia-Izmir Volley - Champions League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La Sir Safety Conad Perugia si appresta a chiudere il proprio cammino nella fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzo Bernardi affronteranno nella sfida di questa sera la formazione turca dell’Arkas Izmir con la qualificazione ai quarti di finale già assicurata, visto il percorso netto realizzato dalla squadra umbra (cinque vittorie in cinque partite). La compagine turca al contrario è alla ...

Civitanova-Zaksa Volley - Champions League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ultimo appuntamento per la Cucine Lube Civitanova con la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La formazione allenata da Fefé De Giorgi affronterà questa sera in casa lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle, squadra polacca guidata del tecnico italiano Andrea Gardini. L’esito della sfida è del tutto ininfluente per la compagine marchigiana, già sicura del primo posto nel gruppo B e della qualificazione ai quarti di finale ...

Karlovarsko-Modena Volley - Champions League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 27 febbraio (ore 18.00) si gioca Karlovarsko-Modena, match valido per la sesta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. Si conclude la fase a gironi e i Canarini sono con le sue spalle al muro, devono vincere 3-0 contro i modesti cechi e sperare in una serie di risultati favorevoli dagli altri campi se vorranno qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione continentale. Gli emiliani, tornati al ...

Volley : Champions Femminile - Conegliano raggiunge Novara e Scandicci nei Quarti : Alla fine bellissima festa in campo con i tifosi polacchi a cantare assieme a quelli gialloblù, perché 'il nostro sport è differente'! IL TABELLINO- IMOCO Volley Conegliano - LKS COMMERCECON LODZ 3-0 ...

Volley femminile - Champions League 2019 : tutte le qualificate ai quarti di finale - l’Italia festeggia col terzetto! : Si è definito il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile. Le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde proseguono la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza, ora il torneo entra nella fase cruciale con gli scontri ad eliminazione diretta: quarti di finale e semifinale si svolgeranno in incontri di andata e ritorno, poi la finale andrà ...

Volley femminile - Champions League 2019. Conegliano vola ai quarti : Ringrazia Minsk e batte Lodz due volte! En plein Novara : Cannes ko : Vittoria 3-0 doveva essere e vittoria 3-0 è stata per la Imoco Conegliano che si scrolla di dosso la grande paura di uscire anzitempo dalla Champions League e, grazie anche ai regali delle dirette rivali degli altri gironi, si qualifica ai quarti di finale come terza miglior seconda classificata dei cinque raggruppamenti. La partita con le polacche è stata poco più di una formalità: l’LKS Commercecon Lodz si è presentata in versione ...

Volley femminile - Champions League 2019. Scandicci : sconfitta indolore in Germania : Le motivazioni fanno la differenza nell’ultima sfida del girone preliminare di Champions League in programma a Schwerin con Scandicci, già sicura del primo posto dopo la vittoria della scorsa settimana contro Conegliano, che presta il fianco alla rimonta delle padrone di casa del Palmberg Schwerin. Le tedesche avevano solo un modo per regalarsi una piccolissima speranza di accedere ai quarti di finale: conquistare tre punti contro le ...

Volley - Champions League 2019 : Modena spalle al muro - serve l’impresa per volare ai quarti. Civitanova e Perugia qualificate : Mercoledì 27 febbraio si disputerà l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di Volley maschile, le tre squadre iscritte alla massima competizione continentale scenderanno in campo ma con pressioni decisamente molto diverse. Civitanova e Perugia sono infatti già certe del primo posto nel proprio raggruppamento e dell’annessa qualificazione ai quarti di finale del torneo, sono anche sicure che saranno teste di ...

Schwerin-Scandicci - Champions League Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si chiuderà questa sera il cammino della Savino Del Bene Scandicci nella fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley femminile. La formazione toscana sarà impegnata in trasferta sul campo del SCC Palmberg Schwerin, in una sfida del tutto ininfluente ai fine della classifica per le ragazze allenate da Carlo Parisi. Lucia Bosetti e compagne hanno infatti ipotecato l’accesso ai quarti di finale superando Conegliano nello scontro ...

Conegliano-Lodz - Champions League Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 26 febbraio si gioca Conegliano-Lodz, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley femminile. Le Pantere devono assolutamente vincere per 3-0 e poi sperare in una serie di incastri per essere tra le tre migliori seconde e dunque qualificarsi ai quarti di finale, le Campionesse d’Italia possono tranquillamente travolgere la compagine polacca ma sarà poi fondamentale che i ...

Novara-Cannes - Champions League Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 26 febbraio si gioca Novara-Cannes, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley femminile. Le piemontesi ospitano la compagine francesi in un incontro che può tranquillamente assumere i connotati dell’amichevole: le ragazze di Massimo Barbolini sono già certe della qualificazione ai quarti di finale e di essere testa di serie nel sorteggio del turno a eliminazione diretta, le ...