Rapporto Commissione Ue | l' Italia fa passi indietro | rischio contagio

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) LaUe è preoccupato per quanto accade in. Conti pubblici deteriorati esulle riforme, con ilper il resto dell'Eurozona. Nel Country Report sulla situazione dei singoli Paesi, pubblicato oggi, Bruxelles conferma la sua valutazione negativa sulla manovra economica del Governo Conte e sottolinea gli "squilibri eccessivi". L'osservato speciale è, come sempre, il debito pubblico."Ildebito/Pil non è atteso scendere nei prossimi anni dato che la prospettiva macroeconomica e i programmi di bilancio del Governo, anche se meno espansivi di quanto previsto inizialmente, comporteranno un deterioramento del surplus primario" scrive la. "Ini progressi in alcune aree degli anni scorsi sono stati oscurati da prospettive peggiori dovute largamente dal deterioramento i bilancio previsto e dal blocco ...

