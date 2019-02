Si accascia mentre consegna le pizze a Bellaria | Pietro muore a 21 anni davanti al cliente

Vicenza - 12enne si accascia a terra mentre gioca a calcetto : arresto cardiaco : Il dramma per la famiglia e per il paese di Arsiero (provincia di Vicenza) si è consumato nel tardo pomeriggio, il giovane stava giocando a calcetto con i suoi amici. La piccola vittima si chiama Samuele, in lacrime anche il sindaco del piccolo comune. Vicenza, 12enne muore durante una partita di calcetto Samuele stava giocando con alcuni suoi compagni di scuola quando all'improvviso è caduto a terra, e da subito non ha più dato segni di vita. ...