Renzi | Il M5S sarà terzo anche in Basilicata

Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Renzi : “Lega e M5S condividono l’humus giustizialista” : Alle 17,15, quasi un’ora prima dell’incontro, la sfida logistica era già vinta: sala in rapido esaurimento. Applausi e flash a manetta quando Matteo Renzi, a Torino per presentare il suo nuovo libro dopo la disavventura giudiziaria dei genitori, entra nella Sala Gialla del Lingotto, scelta appositamente per lanciare un messaggio “plastico” di reazi...

"Renzi venga impiccato" : la bufera sul M5S. L'ex premier : "Barbarie" : Esplode la polemica politica e, di nuovo, a finire nel mirino è il senatore Giarrusso. Sono giorni di dure tensioni sul fronte M5S-Pd e ora le parole del grillino rilasciate a La Zanzara non fanno che rinfocolare le rivalità. "Andrebbe impiccato", ha detto il pentastellato in radio riferendosi alL'ex premier Renzi. Una frase choc che ha scatenato l'ira delL'ex segretario del Pd.Tutto nasce dal voto della giunta per le immunità del Senato ...

Tav - intesa per mozione Lega-M5s : «Ridiscutere integralmente il progetto». Renzi attacca : voto di scambio : Accordo M5s-Lega sul testo della mozione sulla Tav depositata alla Camera. Il testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e Lega, Francesco D'Uva e Riccardo...

Renzi sr ai domiciliari - Salvini e M5s : ‘Non festeggiamo’. Lui : ‘Non grido a complotti’ - ma evoca operazione mediatica : “Non grido ai complotti“, ma “la vicenda dei miei genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica. Un capolavoro mediatico, tanto di cappello”. Matteo Renzi sconvoca la conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio e affida le sue considerazioni sull’arresto ai domiciliari del padre Tiziano e della madre Laura Bovoli alla sua enews. In cui – dopo aver parlato di ...

Le reazioni della politica agli arresti dei genitori di Renzi. Parola d’ordine M5s : “Non commentate” : Tra le prime reazioni agli arresti domiciliari dei genitori di Matteo Renzi, si registra quella del leader di Forza Italia. "Una cosa dolorosa, che non sarebbe accaduta se la sinistra avesse accettato di realizzare la nostra riforma della giustizia, tema che è assolutamente urgente" afferma Silvio Berlusconi, ribadendo la sua storica posizione sulla separazione tra giudici e pm. L'ex premier aggiunge che è "da cambiare la custodia cautelare che ...

Diciotti - Renzi : “Se M5S vota contro autorizzazione a procedere lo fa per salvare le poltrone” : Matteo Renzi interviene sul caso Diciotti: "Sono d'accordo con Zingaretti. Se cadono chiederemo le elezioni. Penso lo dica tutto il Pd. Per me cadranno, ma non lasceranno mai la poltrona. Voteranno qualsiasi cosa. Cosa farà il Pd lo deciderà il segretario del Pd. Io non farò quello che hanno fatto a me, che mi hanno sparato alle gambe da dietro".Continua a leggere

Matteo Renzi : "Due volte ho pensato di fondare un partito"... "Orgoglioso di aver detto no a M5S" : "Sul Pd ho raggiunto la pace dei sensi. Ora sono un senatore e lotto dal fronte dell'opposizione in Parlamento. Chiedo solo che chiunque venga eletto segretario non riceva il trattamento che ho ricevuto io". Lo afferma Matteo Renzi a "Che tempo che fa" rivelando che non si presenterà alle prossime Europee. E ammette di aver pensato di fondare un partito: "Ci ho pensato due volte: quando ho perso con Bersani e quando ho vinto con il 40% ma ...

Sicilia : Falcone - 'da M5S atteggiamento sterile e autorefeRenziale' : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - "Ci dispiace replicare e dover smentire l'onorevole Di Paola, ma riguardo la norma sulle Incompiute non è andata come dice lui. Tenendo ben lontana ogni tentazione particolaristica, avevamo redatto una norma a carattere generale che autorizzava tutti i Comuni dell'Isol

Matteo Renzi e M5S - cronaca di un Governo Fico mai nato : (Dall'articolo di Francesco Cancellato per Linkiesta)Questa è la storia di un Governo mai nato, dell'altra strada che poteva prendere questa legislatura, dei protagonisti che hanno fatto nascere e morire, nel giro di una settimana, il Governo Fico sostenuto da una maggioranza Cinque Stelle-Pd. È una storia di dominio (quasi) pubblico nei palazzi romani, ma che si tace appena si varca l'uscio e si cammina nel Paese reale, tra gli ...

Nugnes (M5s) : “Di Maio ha lo stesso conflitto di interessi che aveva Renzi. E’ vicepremier e insieme capo politico” : Paola Nugnes, senatrice M5S analizza la situazione all’interno del Movimento dopo l’esito delle elezioni in Abruzzo: “Il problema è il cambiamento radicale del M5S durante questa legislatura, dove c’è un capo politico che detta la linea politica ed ogni divergenza è considerata un tradimento”. La senatrice, ancora sotto osservazione dei probiviri, dopo la contrarietà espressa al ‘Decreto Sicurezza, ...