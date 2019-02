Pompeo ad Hanoi per summit Trump-Kim

: Jong-un, Pompeo tiba di Hanoi - bharianmy : Jong-un, Pompeo tiba di Hanoi - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Pompeo: 'Il vertice Trump-Kim non sarà l'ultimo' Quello di Hanoi non sarà un… -

Il segretario di Stato Usa,, è giunto in Vietnam per il secondotra il presidentee il leader nordcoreano Kim Jong-un, che si incontreranno adalmeno 5 volte tra domani e giovedì. "Sarà un'importante opportunità per fare progressi sugli impegni di Singapore per trasformare le relazioni, costruire una pace duratura e completare la denuclearizzazione", ha scrittosu Twitter.L'arrivo dinella capitale vietnamita è previsto in serata. Kim Jong-un è già arrivato ad.(Di martedì 26 febbraio 2019)