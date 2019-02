corriere

: È morto Rosalinda, il pappagallo di Pippi Calzelunghe: aveva 51 anni - HuffPostItalia : È morto Rosalinda, il pappagallo di Pippi Calzelunghe: aveva 51 anni - LaStampa : Addio a Rosalinda, il pappagallo della serie tv “Pippi Calzelunghe” @lazampa @fulviocerutti - twgiuse : RT @DanielaEster5: È morto Rosalinda, il pappagallo di #PippiCalzelunghe: aveva 51 anni | L’Huffington Post -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Per cui la sua morte, avvenuta in questi giorni, ha fatto il giro del mondo. Douglas51e da tempo viveva nello zoo di Karlsruhe in Germania. Il, un ara maschio ,...