Daniele Nardi e Tom Ballard stanno cercando di scalare il Nanga Parbat

(Di martedì 26 febbraio 2019) Sto tenendo gli occhi incollati su tutto quello che possa dare notizie die Tom, impegnati in un’impresa difficilissima in Pakistan: arrivare in cima al Mummery, uno sperone di ghiaccio di mille metri che si trova sul, a 8.126 metri. Una scalata mai riuscita prima e dalle mille difficoltà. Quando sei sul Mummery tra l’altro non esiste neanche il posto giusto dove mettere la tenda. Bisogna rassegnarsi a stare sulle pietre, oppure a picco sul vuoto. Devi avere il coraggio di romperti le ossa sui sassi, per poi ripartire il giorno dopo e salire ancora, ha detto, poco prima di partire.è a capo di una spedizione di quattro persone. Oltre a lui e Tom, ottimo scalatore e fortissimo arrampicatore, ci sono anche i pakistani Rahmat Ullah Baig e Karim Hayat, due alpinisti locali molto preparati.In questi giorni hanno dovuto ...