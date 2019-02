Atletica | Claudio Stecchi | “Una battaglia agli Europei | posso fare meglio di 5 80!

Atletica - Claudio Stecchi spaziale : volo a 5.80 - a due centimetri dal record di Gibilisco! : Claudio Stecchi è entrato in una nuova dimensione ed è ormai di diritto tra i big del salto con l’asta internazionale. Al meeting di Clermond-Ferrand organizzato da Renaud Lavillenie (ma il francese era assente a causa di un infortunio) l’azzurro è volato a 5.80 metri, migliorando di due centimetri il personale siglato un paio di settimane fa a Stettino. Il 27enne si è così portato ad appena due centimetri dal record italiano al ...

Atletica - Claudio Stecchi in gara con i migliori a Clermont-Ferrand nell’ultimo test prima degli Europei di Glasgow : L’astista Claudio Stecchi sarà senza dubbio una delle pedine più importanti per la spedizione azzurra negli imminenti Campionati Europei Indoor di Atletica leggera, che si svolgeranno a Glasgow (Scozia) da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Il 27enne fiorentino sarà però in gara anche questo fine settimana in Francia, a Clermont-Ferrand, per l’ultima tappa del Perche Elite Tour 2019, circuito francese riservato al salto con l’asta. ...

Atletica - Claudio Stecchi : “Ho ancora margini di crescita. Gareggerò a Clermont-Ferrand come ultimo test in vista degli Europei indoor” : L’Atletica leggera italiana ha avuto uno scossone o, per meglio dire, ha raggiunto vette che non poteva ammirare da un po’. Ci riferiamo alla prestazione pazzesca di Claudio Stecchi, capace a Stettino (Polonia) di raggiungere la misura di 5.78 metri nel salto con l’asta, migliorando di otto centimetri il proprio personale e portandosi ad appena quattro dal record nazionale di Giuseppe Gibilisco (5.82 metri in sala). E così ci ...

Atletica - Claudio Stecchi : “Ho ancora margini di crescita. Gareggerò a Clermont-Ferrand come ultimo test in vista degli Europei indoor” : L’Atletica leggera italiana ha avuto uno scossone o, per meglio dire, ha raggiunto vette che non poteva ammirare da un po’. Ci riferiamo alla prestazione pazzesca di Claudio Stecchi, capace a Stettino (Polonia) di raggiungere la misura di 5.78 metri nel salto con l’asta, migliorando di otto centimetri il proprio personale e portandosi ad appena quattro dal record nazionale di Giuseppe Gibilisco, prestazione che il grande ...

Atletica - pazzesco Claudio Stecchi : vola a 5.78 - secondo italiano di sempre! Gibilisco a quattro centimetri : Pazzesca prestazione di Claudio Stecchi, il saltatore con l’asta è volato a 5.78 metri diventando così il secondo italiano di tutti i tempi! A Stettino (Polonia) l’azzurro ha migliorato di ben otto centimetri il personale realizzato tre settimane fa a Nevers (Francia) e si è portato ad appena quattro centimetri dal record nazionale di Giuseppe Gibilisco con cui il 27enne sta collaborando sul piano tecnico (parlando esclusivamente di ...