Al via i Mondiali in Polonia | l' Italia è a caccia di medaglie

LIVE Sci di fondo - Skiathlon Mondiali 2019 in DIRETTA : grande incertezza tra gli uomini - tre gli azzurri al via : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Skiathlon valide per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, sabato 23 febbraio, alle ore 11.00 scatterà la gara femminile, seguita alle ore 12.30 da quella maschile. Per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener, Simone Daprà e Stefan Zelger, mentre tra le donne ci saranno Elisa Brocard, Caterina Ganz, Anna Comarella e ...

Domani al via i Mondiali sprint di pista lunga con l'azzurro Bosa : Appuntamento iridato per gli sport del ghiaccio. Vanno in scena Domani e domenica ad Heerenveen, in Olanda, i Mondiali sprint 2019 di pattinaggio pista lunga, uno degli ultimi appuntamenti di questa ricchissima stagione post ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : i quattro azzurri per la Gundersen dal trampolino grande - c’è ovviamente Pittin : Si comincia: scatta oggi il Mondiale di sci nordico, con la sprint di sci di fondo, in quel di Seefeld (Austria). Per quanto riguarda la Combinata nordica il programma scatterà invece domani: venerdì 22 febbraio alle ore 10.30 il salto dall’HS130 per la Gundersen dal trampolino grande. A seguire, alle ore 16.15, ovviamente la prova di fondo sui 10 chilometri. È stato ufficializzato oggi il quartetto dell’Italia che prenderà parte ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 - Federico Pellegrino : “Arriviamo alla gara dell’anno con la forza della serenità” : La data è quella da tempo segnata col circoletto rosso sul calendario: domani, giovedì 21 febbraio, alle ore 14.30 si disputerà la fase finale (qualificazioni alle ore 12.00) della sprint in tecnica libera dei Mondiali di sci di fondo in corso a Seefeld. Federico Pellegrino punta a confermare il titolo iridato conquistato a Lahti nel 2017. Queste le parole dell’azzurro al sito federale. Federico Pellegrino è sereno e lo afferma con vigore: ...

Mondiali Sci 2019 – E’ il giorno dello slalom femminile - tre le azzurre al via : Irene Curtoni con il 13 : Alle 11 scatta lo slalom femminile ai Mondiali di Are: la prima azzurra a partire sarà Irene Curtoni con il 13, poi Costazza e Della Mea Tre azzurre al via nello slalom che chiude il programma femminile dei Mondiali di sci alpino. Alle 11 (diretta tv su Raisport ed Eurosport) aprirà le danze l’austriaca Katharina Liensberger, subito dopo toccherà alla favorita Mikaela Shiffrin che vorrà riscattare la delusione del gigante dove ha ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : scelte le slalomiste dell’Italia. Sabato saranno tre le azzurre al via : Stanno per avviarsi a conclusione i Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia, infatti domani, Sabato 16 febbraio, andrà in scena nelle l’ultima gara femminile inserita nel programma iridato: si tratta dello slalom speciale, che vedrà la prima manche alle 11.00 e la seconda alle 14.30. L’Italia schiererà tre atlete al cancelletto di partenza. Sono state appena designate le tre azzurre in gara: domani saranno in partenza per la prima ...

Mondiali sci 2019 – Moelgg e De Aliprandini al via con l’influenza nella prima manche del gigante : la star list della gara : Cominciano anche i Mondiali di Moelgg e De Aliprandini: alle 14.15 saranno al via nel gigante con Tonetti e Maurberger Cominciano anche i Mondiali di Luca De Aliprandini e Manfred Moelgg, purtroppo non nel migliore dei modi. I due azzurri faranno parte della formazione azzurra che parteciperà al gigante maschile in programma oggi, con prima manche alle 14.15 (diretta tv Rai 2 ed Eurosport) e seconda alle 17.45: sfortunatamente il loro ...

Pista Lunga – Mondiali Junior al via : inizia lo spettagolo a Baselga di Pinè : Da domani in Trentino comincia la tre giorni della rassegna iridata di categoria con la Nazionale degli allenatori Fabris e Rigoni a caccia di medaglie C’è grande attesa sull’altopiano di Pinè per la 48ª edizione dei Campionati Mondiali Junior di Pista Lunga in programma da venerdì 15 a domenica 17 a Baselga. Un evento di primissimo livello – con la bellezza di 130 pattinatori al via provenienti da 24 diverse nazioni – che ...

Diretta gigante Are / Mondiali Sci 2019 streaming video tv : via alla 1manche! : Diretta gigante Are, Mondiali di sci 2019: info streaming video e tv della prova iridata, prevista oggi in Svezia, 14 febbraio 2019.

Sci alpino – Mondiali juniores : tutto pronto in Val di Fassa per l’edizione 2019 - sedici azzurri al via : Lunedì 18 febbraio cominciano i Mondiali juniores in Val di Fassa: l’Italia sarà rappresentata da sedici atleti, ecco l’elenco dei convocati Con la delibera numero 73 dell’11 febbraio 2019 il Presidente Flavio Roda, valutata la proposta pervenuta dal Direttore Sportivo Massimo Rinaldi in accordo con il Coordinatore del settore giovanile Matteo Ponato per la segnalazione degli atleti che hanno ottenuto la qualificazione ...

Mondiali Are 2019 : Domani al via l'ultima combinata alpina iridata della storia - Innerhofer e Paris ci provano : Il campione di Annaberg è campione olimpico in carica , PyeongChang 2018, , ex campione del mondo a Beaver Creek 2015 oltre ad essere il vice campione iridato due anni fa a Sankt Moritz, quando a ...