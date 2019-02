Kapp To Cape | su Loft il secondo episodio dell’avventura in bici di due amici “Il punto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Torna sulla piattaforma, ildi Kape To, l’avventura di due, Reza Pakravan e Steven Pawley, che, incletta si sono prefissati di arrivare da Capo Nord in Norvegia fino aTown in Sudafrica in 100 giorni per ottenere il Guinness World Record. Nel primo, dopo aver attraversato Norvegia e Finlandia, i due si erano separati in Russia: pomo della discordia, l’attraversamento del Daghestan, Repubblica della Federazione russa coinvolta nei fermenti fondamentalistici islche hanno trovato la loro principale base nella confinante Cecenia. Mentre Reza è convinto di poterla attraversare senza pericolo, Steven preferisce fare un altro percorso in treno con la promessa di rivedersi a Baku, capitale dell’Azerbaigian. “Questo posto è desolato, non c’è niente, niente di niente”, dice Reza appena giunto in Daghestan. Decide di ...