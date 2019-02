Inter | brutto attacco dell' assistente di Wanda Nara a Perisic | ' Senza vergogna'

Blastingnews

(Di lunedì 25 febbraio 2019) In casala delusione è tanta dopo il pareggio di ieri contro la Fiorentina. I nerazzurri erano riusciti ad andare in vantaggio per 3-1 per poi essere rimontati con un rigore inesistente del pareggio messo a segno da Veretout al 101'. Non sono mancate le polemiche, con Abisso che, nonostante il Var, ha ritenuto che D'Ambrosio avesse preso la palla con le mani. Per qualche ora, dunque, è stata accantonata la vicenda relativa a Mauro Icardi, con il centravanti argentino che anche ieri non era tra i convocati, dopo aver già saltato le sfide con Sampdoria e Rapid Vienna, sia all'andata che al ritorno. Una querelle che va avanti e che vede molto probabilmente l'ormai ex capitano in contrasto soprattutto con i due croati in rosa, Ivane Marcelo Brozovic, almeno stando a quanto dichiarato anche daL'Ieri a Tiki Taka non è passato inosservato un ...