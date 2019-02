Alitalia | Tria | non deve essere pubblica | soluzione di mercato

Alitalia : EasyJet prende tempo - fino al 4 marzo per pensare. Tria frena sulla rinazionalizzazione : La rotta verso la nuova Alitalia si fa più incerta. Il governo sembra essere diviso sulla portata dell'impegno dello Stato nel salvataggio della compagnia aerea italiana, con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che frena sull'ipotesi di rinazionalizzazione. E intanto dal primo incontro, che si è svolto ieri a Londra, tra Delta AirLines, EasyJet e Ferrovie dello Stato, FS,, i tre ...

Tria sconfessa Di Maio e Toninelli : Alitalia non sarà nazionalizzata : Ministro Economia Tria, presto per parlare di manovra correttiva Parigi, 21 feb 08:25 - (Agenzia Nova) - Secondo il ministro dell’Economia italiano, Giovanni Tria, è ancora troppo presto per parlare di manovra correttiva. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che le dichiarazioni del min

Tria : “No a rinazionalizzare Alitalia - soluzione sia di mercato. Manovra correttiva? Ci sono 2 miliardi accantonati” : La rinazionalizzazione di Alitalia? “Non è in campo, la soluzione non può che essere di mercato”. A dirlo, in Question time alla Camera, è il ministro dell’Economia Giovanni Tria, nonostante una settimana fa il vicepremier Luigi Di Maio abbia spiegato che Tesoro e Fs potrebbero superare il 50% del capitale della nuova compagnia di cui Delta e Easyjet dovrebbero diventare soci indusTriali. Di Maio aveva affermato che “lo Stato entra ...

Alitalia - Tria : nessuna rinazionalizzazione - soluzione di mercato : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a un'interrogazione al Question time alla Camera.

Alitalia : Tria esclude nazionalizzazione - soluzione sia di mercato : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha escluso la nazionalizzazione di Alitalia, ma ha aperto a una partecipazione del Tesoro al capitale se la compagnia si doterà di un efficiente piano indusTriale.

Alitalia - Tria : "Soluzione può essere solo di mercato" : ''Non c'è in campo la questione di rinazionalizzazione'' di Alitalia. La soluzione non può che essere di mercato''. E' quanto ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo al question time alla Camera e aggiungendo che il Def ''verrà presentato secondo i termini di legge''. ''Risulta alquanto prematuro esprimersi in tal senso'' in ...

Bad company con i debiti Alitalia. Tria : 'Valuteremo la convenienza anche per lo Stato' : anche se ieri il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non ha voluto confermare la quota del 15% che dovrebbe prendere il Tesoro. ' Non sono state fatte cifre. Quindi se parliamo di 15%, non ...

Bad company con i debiti Alitalia Tria : valuteremo la convenienza : Anche se ieri il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non ha voluto confermare la quota del 15% che dovrebbe prendere il Tesoro. ' Non sono state fatte cifre. Quindi se parliamo di 15%, non ...

Alitalia - Mef al 15? Tria : 'Non sapremmo oggi il 15% di che cosa' : Roma, 15 feb., askanews, - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito che la quota di ingresso del governo nella nuova Alitalia sia del 15%. 'Non sapremmo oggi il 15% di che cosa', ha detto Tria in una conferenza stampa a Malta ...

Alitalia - Mef al 15? Tria : "Non sapremmo oggi il 15% di che cosa" : Roma, 15 feb., askanews, - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito che la quota di ingresso del governo nella nuova Alitalia sia del 15%. "Non sapremmo oggi il 15% di che cosa", ha detto Tria in una conferenza stampa a Malta ...

Quota Mef in Alitalia? Non sapremmo oggi il 15% di che cosa - dice Tria : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha ribadito la disponibilità a entrare nella new company a condizione che questo avvenga secondo un piano indusTriale affidabile e sostenibile che rifletta ...

Alitalia - Barbagallo : 'Apettiamo di vedere il piano industriale' : LaPresse, 'Nel prossimo incontro parleremo della proposta di piano industriale. Stanno lavorando e si stanno prendendo il tempo necessario. Però noi abbiamo chiesto di esserci dentro, vogliamo parlare ...

Alitalia - Landini : 'No a esuberi - serve un piano industriale credibile' : No agli esuberi, sì agli investimenti. Maurizio Landini su Alitalia chiarisce: 'Nulla in contrario alla presenza pubblica nella compagnia aerea, ma aspettiamo di avere con chiarezza un piano ...

Alitalia - Di Maio : entro 31 marzo piano industriale Fs : Roma, 14 feb., askanews, - entro il 31 marzo le Fs presenteranno un piano industriale per Alitalia. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier, Luigi Di Maio, al tavolo al Mise con i ...