Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani dispersi nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Maltempo : raffiche di vento fino a 61 - 3 km/h a Firenze : Problemi per il vento oggi anche a Firenze dove in mattinata sono state registrate raffiche fino ad oltre 61,3 km orari che hanno creato qualche problema anche all’aeroporto Amerigo Vespucci dove, però, grazie anche al fatto che il vento nel corso della giornata è calato sono stati dirottati solo 3 voli in arrivo e due in partenza. Il vento è stato forte anche sulla costa Toscana ma anche qui è calato d’intensità. Il codice giallo ...

Maltempo : Sicilia flagellata dal forte vento - due feriti nel ragusano : Il forte vento sta flagellando anche la provincia di Ragusa dove si sono registrati danni e difficoltà alla viabilità a causa della caduta di rami e alberi, e dove due persone sono rimaste ferite. Nella stazione ferroviaria di Pozzallo è crollato un cornicione che ha colpito un quindicenne. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore di Modica per essere medicato. A Modica, invece, le raffiche di vento hanno ...

A rischio milioni di alberi nel centro-sud : Maltempo e vento li distruggono perché manca la manutenzione : Gli alberi e i rami che continuano a cadere ormai da due giorni nel centro-sud sono stati abbattuti dal maltempo. Ma non solo. La mancanza di manutenzione è la vera causa di questo grave danno ambientale nelle nostre città. E’ quanto afferma la Coldiretti spiegando che il verde urbano pubblico in Italia è aumentato del 3,7% in un quinquennio ed ha raggiunto nei capoluoghi di provincia oltre 564 milioni di metri quadrati che corrispondono ...

Maltempo centro-sud : piante spezzate dal vento - serre divelte e coltivazioni distrutte : Le forti raffiche di vento hanno divelto serre, spezzato piante e distrutto coltivazioni con pesanti danni all’agricoltura. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito le regioni del centro sud. Particolarmente difficile – sottolinea la Coldiretti – la situazione in molte aziende agricole della Sicilia dove sono state danneggiate dal vento decine di serre ...

Maltempo - Sicilia Sud/Orientale devastata dal Ciclone : vento a 120km/h - danni e feriti [FOTO] : 1/30 ...

Maltempo - albero cade nel Cosentino per il vento : ferito un uomo - : avvenuto a Castrovillari. La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti e accompagnata in ospedale. Non ha riportato ferite gravi

Maltempo - Coldiretti : nei campi serre distrutte e incendi a causa del vento : Le forti raffiche di vento hanno divelto serre, spezzato piante e distrutto coltivazioni con pesanti danni all’agricoltura: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito le regioni del centro sud. “Particolarmente difficile – sottolinea la Coldiretti – la situazione in molte aziende agricole della Sicilia dove sono state danneggiate dal vento decine di serre, nelle ...

Maltempo dai Balcani - forte vento a Vittoria vento spezza semaforo : Allerta per forte vento a Vittoria: Protezione Civile e Polizia municipale al lavoro per monitorare la situazione e raccogliere segnalazioni. Danni.

Maltempo : vento e diverse criticità in gran parte dell’Abruzzo : diverse sono state le criticità verificatesi a causa dei venti forti nella provincia dell’Aquila, in particolare nei Comuni dell’Aquila, Castel Di Sangro, Avezzano e Sulmona, dove notevoli sono stati gli interventi effettuati dai Vigili Del Fuoco per la rimozione di alberi caduti al suolo e per la messa in sicurezza di tetti scoperchiati. Importante è stata l’azione di rimozione di alberi caduti lungo le strade di collegamento ...

Maltempo - emergenza vento : caos treni e ancora disagi per alberi caduti : Anche oggi è proseguita l’emergenza Maltempo al centro/sud, nonostante un calo dei venti polari che sabato hanno provocato danni e vittime. Le situazioni più critiche hanno riguardato il trasporto ferroviario: in Calabria un incendio vicino ai binari a Paola, nel Cosentino, ha mandato in tilt la circolazione dalla Sicilia, con ripercussioni fino a Milano e ritardi che hanno superato le 12 ore. disagi anche in Sicilia, dove nella notte è ...

Maltempo al centro sud - raffiche di vento a 70 all’ora : ecco dove le scuole resteranno chiuse : Da Napoli a Pozzuoli, passando per Siracusa e Sulmona: in queste città, e in altre che potrebbero aggiungersi nelle prossime ore, le scuole resterenno chiuse domani, lunedì 25 febbraio.Continua a leggere

Maltempo : vento forte - danni nella località turistica degli Altipiani di Arcinazzo [GALLERY] : 1/4 ...