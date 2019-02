Sanremo Young 2019 | partecipanti | giudici e cantanti Quando inizia

Sanremo Young - scontro in diretta tra Noemi ed Enrico Ruggeri : 'Ma allora è una schifezza?' : Scintille a Sanremo Young . Dopo l'esibizione di Eden con Gigliola Cinquetti , come di consueto la giuria si è espressa è espressa attraverso il voto palese. Il voto più basso, un 6, è stato dato da ...

Sanremo Young - scontro in diretta tra Noemi ed Enrico Ruggeri : "Ma allora è una schifezza?" : Scintille a Sanremo Young. Dopo l’esibizione di Eden con Gigliola Cinquetti, come di consueto la giuria si è espressa è espressa attraverso il voto palese. Il voto più basso, un 6, è stato dato da Enrico Ruggieri che si è giustificato affermando che non è un amante della canto lirico nella musica

Belen malata non si presenta a Sanremo Young : "C"è una sedia vuota, quella di Belen che è a casa ammalata. Ti mando un forte abbraccio e ci vediamo venerdì prossimo". Così Antonella Clerici ha dato la notizia stasera dell"assenza di Belen Rodriguez come giudice di Sanremo Young.La showgirl argentina ha avuto una bruttissima influenza che l"ha costretta a casa come lei stessa ha raccontato in una stories di Instagram."Ragazzi sono qui che vi guardo -racconta Belen mostrando il televisore ...

Sanremo Young - Povia torna in tv dopo anni e in giuria lo massacrano in diretta. Amanda Lear spietata : Giuseppe Povia, tra gli ospiti della seconda puntata di Sanremo Young 2019, ha duettato con la concorrente Kimono e ha sollevato qualche critica. I giurati Amanda Lear e Shapiro hanno bocciato la canzone I bambini fanno oh, il brano che ha regalato la popolarità al cantautore nel 2005. “Mi dispiace

"Tutte stron***e!" - Sanremo Young - clamoroso sfogo di Luca Bizzarri in diretta : clamoroso sfogo di Luca Bizzarri a Sanremo Young: "Dopo Sanremo 2019 abbiamo sentito inutili polemiche, dobbiamo dirlo, sulla canzone vincitrice, sui risultati, sulle giurie di qualità, sul televoto...", ha detto il comico genovese ieri 22 febbraio su Raiuno, "ecco, abbiamo avuto l'ennesima dimostra

Sanremo Young - Luca Bizzarri contro il televoto : "Abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione che fa stronzate" : "Dopo Sanremo 2019 abbiamo sentito inutili polemiche, dobbiamo dirlo, sulla canzone vincitrice, sui risultati, sulle giurie di qualità, sul televoto.., Ecco, abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione che il televoto arriva a fare queste stronzate qua! Per apprezzare la qualità ci vuole la qualità... e ora tocca a questi due pirla qua decidere chi deve uscire". Questo lo sfogo di Luca Bizzarri, chiamato con Luca Kessisoglu a decidere, in ...

Luigi Cascio e Clara Palmeri eliminati da Sanremo Young : la classifica completa : Sanremo Young 2019: chi è stato eliminato nella seconda puntata? Luigi Cascio e Clara Palmeri Prime eliminazioni a Sanremo Young 2019. A fine seconda puntata sono stati eliminati due concorrenti: Luigi Cascio e Clara Palmeri. Il primo si è esibito nel corso della serata con Bianca Atzei mentre la seconda con Mietta. I due si […]

Sanremo Young - 12 ospiti e 10 duetti nella seconda puntata : anticipazioni del 22 febbraio 2019 : Cosa è successo nella seconda puntata di Sanremo Young? I 10 concorrenti si sono esibiti con dieci big della canzone, che sono stati in gara a Sanremo, su brani che però non necessariamente son quelli con cui hanno partecipato. Vediamo per ciascuno i voti.Tecla Insolia con Ron in Vorrei incontrarti tra cento anni (73 punti)Amanda Lear: 3; Enrico Ruggeri: 8; Noemi: 8; Rita Pavone: 9; Rocco Hunt: 9; Shel Shapiro + Maurizio Vandelli: 8; Baby K: 9; ...

"Sanremo Young" – Seconda puntata di venerdì 22 febbraio 2019 – Eliminati Luigi Cascio e Clara Palmeri. : Cambiamogli il nome ma il contenuto è sempre quello: la musica e i protagonisti i ragazzi. Antonella Clerici è tornata in prima serata su Raiuno con l'ennesimo talent canoro, stavolta si tratta di Sanremo Young, in onda per l'appunto dal palco dell'Ariston di Sanremo. Si cerca così di sfruttare l'onda lasciata dal Festival appena concluso […]

Sanremo Young - Amanda Lear su Tutto quello che un uomo : "Non l'avrei fatta cantare a due uomini" : Sanremo Young, come Ora o mai più, è una continua fucina di contestazioni e di giudizi spesso tranchant, che neanche la giovane età dei concorrenti riesce a placare. Un dibattito più tecnico di quel che anima il confronto tra concorrenti e giurati nello show di Amadeus, ma la Clerici ha un bel daffare a gestire l'Academy, in particolare la fumina Noemi - che ha talvolta il vizio di parlare addosso ai colleghi, ma il pregio di essere davvero ...

Sanremo Young : Antonella Clerici elegante in total black : Antonella Clerici ha deciso di puntare su un look sobrio, ma comunque estremamente elegante, per la sua conduzione di Sanremo Young, la gara canora dedicata ai giovanissimi, questa sera in onda in prima serata su Rai Uno. La conduttrice di Legnano si è presentata sul palco del Teatro Ariston con un look total black, indossando un paio di pantaloni e una maglia (dalla scollatura piuttosto ampia) completamente neri. A dare un tocco – e che ...

Noemi critica Enrico Ruggeri : la polemica tra i due cantanti a Sanremo Young : Sanremo Young: è polemica tra Noemi ed Enrico Ruggeri Seconda puntata di Sanremo Young condotto da Antonella Clerici il venerdì sera su Raiuno. In questa serata, dopo le eliminazioni del primo appuntamento, i giovanissimi cantanti (tutti tra i 15 e i 17 anni) si esibiscono in duetto con alcune note e bellissime voci del panorama […]