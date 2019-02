Omicidio Guerrina Piscaglia | Padre Graziano commenta la propria condanna | ' È razzismo'

Omicidio Guerrina Piscaglia : Padre Graziano condannato - la ricostruzione : Omicidio Guerrina Piscaglia: Padre Graziano condannato, la ricostruzione La Cassazione ha confermato la condanna a venticinque anni di carcere per Padre Graziano. Il Parroco è accusato dell’Omicidio di Guerrina Piscaglia. La casalinga scomparve misteriosamente nel nulla il 1 maggio 2014. Guerrina, donna amata da tutti, da tempo soffriva di depressione e passava molto tempo in Chiesa. Qui svolgeva attività di volontariato. Padre ...

Padre Graziano condannato in Cassazione a 25 anni per l'Omicidio di Guerrina Piscaglia : Padre Graziano, nome con cui è conosciuto il frate congolese Gratien Alibi, è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 25 anni di carcere per l'omicidio di Guerrina Piscaglia. La prima sezione penale della Cassazione, dopo tre ore di camera di consiglio, ha confermato la condanna della Corte d'Assise d'appello di Firenze emessa il 14 dicembre del 2017, respingendo così il ricorso.Il primo grado aveva condannato ...

“Sentenza razzista” - padre Gretien tuona contro la condanna per l’Omicidio di Guerrina Piscaglia : "È razzismo" così Gretien Alabi, il frate congolese condannato ieri in via definitiva a 25 anni di carcere per l'omicidio della sua parrocchiana e amante, Guerrina Piscaglia. "Ha avuto quello che gli spetta, ora dica dove ha messo mia moglie" fa eco Mirco, il marito della vittima. Il delitto è avvenuto il 1 maggio 2014 nell'Aretino.Continua a leggere