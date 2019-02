Maltempo | quattro morti nel Lazio | anche un 14enne mentre riparava i danni con il padre

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 febbraio 2019)nelper il. Le raffiche di vento non hanno dato tregua. Tra le vittime c’èun ragazzino. Due anziani sonoad Alvito, in provincia di Frosinone, per il crollo di un muro che intorno alle 10 a causa del forte vento ha travoltopersone, tutte di età compresa tra 70 e 75 anni. Ipensionati stavano trattando la compravendita di bestiame quando la costruzione in mattoni che delimitava la parte posteriore di una rimessa agricola si è staccata, uccidendo i due uomini, Guido Albassi e Carlo Diana. I due feriti, uno in maniera grave e l’altro lieve, non sono in pericolo di vita.A Guidonia, alle porte di Roma, un pino si è abbattuto su un’auto in via Maremmana, uccidendo sul colpo il conducente. La vittima, a bordo di una Fiat Panda, è un romeno di 45 anni. Sempre vicino a Roma, una donna di 70 anni è rimasta ferita alla testa ...