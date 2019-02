Lo sfogo del figlio di La Porta | Il corpo di papà è scomparso

Pd - l’audio integrale dello sfogo di Richetti coi suoi : “Mozione Martina è finita - vada a cagare. Ha preferito Lotti e De Luca” : “Per quanto mi riguarda la mozione Martina è finita. Può andare a cagare domattina”. Lo sfogo, in una nota vocale inviata ai suoi collaboratori più vicini, è del senatore del Pd, Matteo Richetti, di fatto numero due della lista che candida Maurizio Martina alla segreteria del partito. La lista dell’ex ministro dell’Agricoltura, dopo le votazione dei circoli (quindi degli iscritti) di gennaio, ha ricevuto quasi 68mila ...

Scritte razziste contro un ragazzo a Melegnano - lo sfogo della madre : "Colpa anche di Salvini" : "Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificato anche da politici come Salvini". Lo ha detto Angela Bedoni, mamma di Bakary, commentando le nuove Scritte razziste comparse nel suo cortile a Melegnano. "Questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa. Il problema è che l'immigrazione non è un ...

Donatella Milani ospite a Vieni Da Me : "Sono pentita del mio sfogo a Ora o mai più - ricanterei con Rettore" : Oggi, tre giorni dopo lo scazzo epocale tra Donatella Milani e Donatella Rettore avvenuto durante l'ultima puntata di Ora o Mai Più, la voce di Volevo Dirti si è seduta sugli sgabelli di Vieni da Me. "Quando ci si mette in mostra le critiche sono inevitabili. Lì mi sono messa in mostra anche in maniera troppo forte", ha detto la cantante sulla sua ribellione contro la sua coach. "Devo fare mea culpa? In parte sì: le cose non si dicono ...

Collovati nel caos - il duro sfogo della moglie Caterina : “trascinerò in tribunale chi mi ha scritto in privato cose inenarrabili” : Lo sfogo di Caterina Collovati dopo il caos creatosi attorno alle dichiarazioni sessiste del marito Fulvio a “Quelli che il calcio” Caterina Collovati, moglie dell’ex calciatore Fulvio, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. LaPresse/Claudio ...

Amici Stash Fiordispino - il duro sfogo e la delusione : “Sognamo da soli” : Stash Fiordispino, polemica su Instagram sul pezzo Dream alone Abbiamo conosciuto tutti Stash Fiordispino di Amici come un ragazzo decisamente buono e altrettanto simpatico ma che all’occorrenza, forse esagerando a volte, sa farsi valere e mettere i puntini sulle “i”. Non è la prima volta in effetti che vi parliamo di lui e non sarà […] L'articolo Amici Stash Fiordispino, il duro sfogo e la delusione: “Sognamo da ...

Emanuele e Cristal dopo C’e posta per te sono tornati insieme? Lo sfogo della ragazza : Emanuele e Cristal sono tornati insieme dopo C’è posta per te? Ecco cosa è successo A C’è posta per te Cristal ha chiuso la busta all’ex fidanzato Emanuele. dopo due tentativi di matrimonio falliti la giovane non ha voluto dare una terza chance al ragazzo, che possiede un’impresa funebre in Sicilia. Ma dopo la registrazione […] L'articolo Emanuele e Cristal dopo C’e posta per te sono tornati insieme? Lo sfogo ...

Jane Alexander dopo lo sfogo di Elia : il messaggio nel cuore della notte : Elia Fongaro a ruota libera sui social: arriva il messaggio di Jane Alexander È finita tra Elia Fongaro e Jane Alexander, ma di loro si continua oggi a parlare. I fan sperano ancora in un ritorno di fiamma ma, considerando gli ultimi sviluppi, sembra che la coppia di ricongiungersi non ne abbia proprio intenzione. Ieri, per […] L'articolo Jane Alexander dopo lo sfogo di Elia: il messaggio nel cuore della notte proviene da Gossip e Tv.

MotoGp – Un nuovo regolamento mette i bastoni tra le ruote alla Ducati : lo sfogo del team di Borgo Panigale : Lo sfogo della Ducati contro il nuovo cambio di regolamento per la pericolosità della carena alata: il team di Borgo Panigale non ci sta E’ ancora una volta guerra aperta alla Ducati: la MotoGp ha nuovamente cambiato il regolamento, andando contro il team di Borgo Panigale e le sue soluzioni aerodinamiche. La Rossa, famosa per le ‘trovate’ di Gigi Dall’Igna, è dovuta correre ai ripari, perchè la carena del 2018 è ...

Rabbia e sfogo del deluso Ultimo «Non è il Festival scelto dal popolo» : SANREMO Scuro in volto. E ci sta. Dopo che per un mese tutti hanno detto a Ultimo che sarebbe stato il vincitore, la delusione era evidente. Il cantautore è rimasto paralizzato all'annuncio della ...

Trono Over - Uomini e Donne : Viviana delusa da Armando. Lo sfogo : Viviana del Trono Over di Uomini e Donne dice la sua su Armando e Noel La fine della storia tra Armando Incarnato e Noel Formica è stata davvero traumatica. Il motivo? I due, nelle ultime puntate, hanno discusso molto animatamente, scambiandosi reciproche accuse. Comunque sia Armando ha cercato di voltare pagina, frequentando Viviana del Trono Over, ma purtroppo le cose non sono andate come si sarebbe aspettato. Cos’è successo? Noel ha ...

Mara Venier - gaffe su Shade : lo sfogo del cantante dopo Domenica in : FUNWEEK.IT - La puntata sanremese di Domenica In è stata piuttosto difficile da gestire per Mara Venier che ha fatto i conti con la diserzione di Ultimo, con qualche gaffe nei confronti di Shade e ...

Kevin Prince Boateng - lo sfogo del fantallenatore dopo l'addio al Sassuolo : "Mi devi rimborsare" : Il Fantacalcio si sa è questione serissima, peggio poi se di mezzo ci sono soldi che sfumano per colpa delle follie del mercato di gennaio. Ne sa qualcosa Kevin Prince Boateng che a sorpresa è sbarcato a Barcellona, sparigliando i piani di migliaia di fantallenatori che avevano puntato su di lui spe

Matteo Salvini - lo sfogo con i fedelissimi : tra due mesi decidiamo cosa fare di questo governo : La tentazione di Matteo Salvini e della Lega di far saltare il governo è forte. Ma per ora non si può. "Dobbiamo arrivare a marzo. Incassare la conversione del parlamento alla nostra misura bandiera, Quota 100, poi si vedrà", avrebbe confidato il vicepremier del Carroccio ai suoi fedelissimi, second

Isola dei Famosi - lo sfogo del figlio di Grecia Colmenares : “Mia madre mi ha abbandonato : se ne è andata quando avevo più bisogno di lei” : “Mia madre se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”. A dirlo è il figlio di Grecia Colmenares, Gianfranco, che, in un’intervista a Grand Hotel pochi giorni prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi, ha parlato del suo rapporto con la madre. Oggi tra i due la situazione è “idilliaca”, in passato ci sono stati dei ...