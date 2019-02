Della Gherardesca fuori dalla Rai perché renziano?

Apri e Vinci - da domani in tv il nuovo quiz di Rai 2 : conduce Costantino Della Gherardesca : Apri e Vinci: il titolo del nuovo quiz che sarà condotto da Costantino della Gherardesca su Rai 2, a partire da lunedì 7 gennaio, è già ampiamente esaustivo sulle modalità del gioco. In questo nuovo game show pomeridiano, infatti, il conduttore di "Pechino Express" si recherà personalmente sotto le case degli italiani, suonerà il citofono e inizierà subito a interrogare i papabili concorrenti. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, ...

Terremoto Freccero a Rai2 : Costantino Della Gherardesca - Luca e Paolo “in bilico” per questioni politiche? : Non si placano le polemiche nate dopo la conferenza stampa che ha avuto come protagonista il neo direttore di Rai2 Carlo Freccero. Mentre l'attenzione di tutti era sul ritorno di Simona Ventura in Rai, sul suo contratto e sulla conduzione di The Voice, ad un tratto tutto è cambiato in corsa soprattutto quando lo stesso Freccero ha sottolineato di non poter trattenere nessuno in esclusiva (visto che il suo mandato, a suo dire, durerà poco meno di ...

Rai 2 - Freccero scatenato : «Fuori Costantino Della Gherardesca. Sì alla Ventura - ma non abbiamo gli studi» : di Ida Di Grazia La conferenza stampa di Carlo Freccero , nuovo direttore di Rai 2 , che si è tenuta questa mattina in Viale Mazzini ha parlato a ruota libera e senza filtri per la gioia dei numerosi ...

Apri e Vinci : arriva il quiz a domicilio con Costantino Della Gherardesca : Costantino Della Gherardesca - Apri e Vinci Annunciato questa estate alla presentazione dei palinsesti, arriva su Rai 2 – con un po’ di ritardo rispetto al previsto - Apri e Vinci, il nuovo quiz che vedrà Costantino Della Gherardesca condurre direttamente ‘a domicilio’, nelle case degli italiani. Andrà in onda dal 7 gennaio 2019, tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16.45 e la domenica alle 20.00. Apri e Vinci: il ...

Costantino Della Gherardesca : "Simona Ventura a The Voice? Non è un programma mio - le auguro il meglio" : Costantino della Gherardesca è pronto ad accogliere i telespettatori anche nel 2019 alle soglie di Rai 2, rete che ormai lo ospita da anni e in cui il conduttore romano sperimenta format e generi diversissimi tra loro: dai reality Pechino Express e Boss In Incognito, al talent con The Voice, senza dimenticare l'esperienza della divulgazione scientifica insieme ad Eva Riccobono con Eva.Il figlio artistico di Piero Chiambretti si riscopre ...

Costantino Della Gherardesca/ "AprieVinci" : "TV educativa? L'ho imparato da Franca Leosini!" : Costantino Della Gherardesca torna su Rai2 con il nuovo show e ne parla su Libero Quotidiano: dalla TV di Franca Leosini a The Voice con Simona Ventura.