Tav - Chiamparino lancia il referendum : "Salvini sblocchi i bandi" : Torino, 22 feb., askanews, - Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha inviato una lettera al presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, chiedendo di poter fare martedì in aula ...

Chiamparino : "Blocco Tav mette all'angolo Piemonte" : "I palazzi della politica non sono tutti uguali. Siamo a fianco delle forze economiche e sociali, della società civile che protestano contro questa decisione. Dal canto mio, se il blocco dei lavori ...

Tav - Chiamparino : mozione pietra tombale : 22.22 "Alla luce delle dichiarazioni di ieri del rappresentante Ue che chiedeva di fare in fretta nell'avvio dei bandi,ciò vuol dire una sola cosa: se la maggioranza approverà questa mozione sarà come mettere una pietra tombale sulla Torino-Lione". Così Chiamparino, governatore del Piemonte. "La Lega svela il suo vero volto -dicenon a caso dopo il salvataggio del ministro dell'Interno da parte del M5S". Se la mozione dovesse essere approvata, ...

Tav - intesa M5S-Lega : "L'opera va ridiscussa" | Il governatore Chiamparino : "Pietra tombale" : I due partiti di maggioranza prendono ancora tempo sulla Torino-Lione. intesa per la mozione che verrà presentata nelle prossime ore a Montecitorio: l'opera andrà ridiscussa. Protestano Pd e Forza Italia

Tav - Chiamparino : “Ue pronta ad aumentare cofinanziamento al 50%”. Parigi smentisce : “Nessuna novità” : La Ue pronta ad aumentare dal 40 al 50% il cofinanziamento dei lavori della Tav? A diffondere la notizia, lunedì, è stato il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Che, dopo aver incontrato il vicepresidente della Regione Auvergne-Rhone-Alp Etienne Blanc, ha detto che il francese gli aveva riferito la disponibilità di Bruxelles “a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione, ma anche le tratte nazionali ...

Chiamparino annuncia : dimezzati i costi della tratta nazionale della Tav : "Il vicepresidente della Regione Auvergne- Rhone Alp, Etienne Blanc, che ringrazio, mi ha comunicato una buona notizia: in una riunione con la Commissione, l'Unione europea ha confermato la disponibilità a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione ma anche le tratte nazionali di avvicinamento. In questo modo si dimezzerebbe il costo della tratta nazionale da 1,7 miliardi a 850 milioni e si abbasserebbe di un ulteriore ...

Tav - Chiamparino : l'Ue può finanziare 50% : 17.24 "l'Ue ha confermato la disponibilità a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione, ma anche le tratte nazionali di avvicinamento". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte,Chiamparino,sottolineando che così "si dimezzerebbe per l'Italia il costo della tratta nazionale". Intanto l'appello delle 'madamin' Sì Tav, in una lettera ai vertici di Telt alla vigilia del CdA sulle gare d'appalto:"Confidiamo fortemente ...

