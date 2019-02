Nutella | sospesa la produzione nel più grande stabilimento in Francia - Sky TG24

Nutella - sospesa la produzione nel maggiore impianto al mondo : La Ferrero ha sospeso per precauzione la produzione nel maggior impianto di Nutella al mondo per correggere «un problema di qualità» rilevato dai controlli della stessa azienda che «non riguarda i prodotti sul mercato» e che non impedirà «di continuare la regolare fornitura del prodotto ai clienti». La decisione di fermare le macchine nella fabbrica francese di Villers-Ecalles, vicino a Rouen nella regione Seine-Maritime, dove secondo la stampa ...

Nutella - si ferma la fabbrica più grande. 'Anomalie in livello qualità - produzione sospesa' : Per questo ha deciso di 'sospendere temporaneamente' e soltanto 'per precauzione' la produzione del sito di fabbricazione di Nutella , il più grande al mondo, in Normandia. 'Possiamo garantire - fa ...