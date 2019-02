Mondiali combinata nordica – Kostner migliore tra gli azzurri dopo la prova di salto

LIVE Combinata nordica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Pittin cerca la rimonta - Frenzel favorito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Gundersen dei Mondiali 2019 di Combinata nordica a Seefeld (Austria). Questa rassegna iridata si apre con il segmento di salto dal mitico trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi nel pomeriggio la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con la sfida nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena di Seefeld. Il grande favorito sulla carta è il norvegese Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 oggi (22 febbraio) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara : Finalmente si comincia: dopo la sprint a tecnica libera di ieri per lo sci di fondo, inizia il Mondiale di Seefeld, in terra austriaca, anche per quanto la Combinata nordica che apre il suo programma con la Gundersen dal trampolino lungo. Si salta infatti dall’HS 130m: quattro gli italiani impegnati in gara. Andiamo a scoprire tutto il programma e come seguire in TV le prove. Mondiali Combinata nordica Seefeld 2019 Venerdì 22 febbraio Ore ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : domani si comincia con la Gundersen dal trampolino grande. Riiber il favorito - diversi pretendenti alle medaglie : domani inizieranno i Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria) con la Gundersen dal trampolino grande. Questa rassegna iridata scatterà alle ore 10.30 con il segmento di salto dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi alle 16.15 ci sarà la sfida per le medaglie nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena di Seefeld. Sulla carta ci sarà un unico grande favorito: il norvegese Jarl Magnus Riiber. Il 21enne scandinavo è stato il ...

Mondiali combinata Nordica – Gli azzurri per la Gundersen d’apertura di domani : Buzzi, Costa, Kostner e Pittin: ecco i quattro azzurri scelti per la Gundersen di venerdì 22 febbraio che aprirà i Mondiali Venerdì 22 febbraio cominciano anche i Mondiali di Combinata Nordica, con la prima delle due Gundersen in programma tra Innsbruck e Seefeld: si salta dal trampolino lungo HS130 alle ore 10.30, i 10 km di fondo partono alle 16.15. Scelti i quattro azzurri che saranno in gara: saranno Raffaele Buzzi, Samuel Costa, ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : i quattro azzurri per la Gundersen dal trampolino grande - c’è ovviamente Pittin : Si comincia: scatta oggi il Mondiale di sci nordico, con la sprint di sci di fondo, in quel di Seefeld (Austria). Per quanto riguarda la Combinata nordica il programma scatterà invece domani: venerdì 22 febbraio alle ore 10.30 il salto dall’HS130 per la Gundersen dal trampolino grande. A seguire, alle ore 16.15, ovviamente la prova di fondo sui 10 chilometri. È stato ufficializzato oggi il quartetto dell’Italia che prenderà parte ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : medaglie lontane per l’Italia - obiettivo top10 per Alessandro Pittin : Per l’Italia conquistare una medaglia ai Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria) è più un sogno che una possibilità concreta. In questa stagione infatti nessun azzurro è ancora riuscito a salire sul podio in Coppa del Mondo e sulla carta sarà difficile che questo trend si inverta proprio nella rassegna iridata. L’atleta di punta della nostra Nazionale sarà Alessandro Pittin, che potrà ambire ad un piazzamento nella top10. Il 28enne ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Si punta su Alessandro Pittin : Cinque azzurri andranno a caccia delle medaglie ai Mondiali 2019 di Combinata nordica, che inizieranno venerdì a Seefeld (Austria). In questa stagione l’Italia non è ancora riuscita a salire sul podio in Coppa del Mondo e la speranza è che i nostri portacolori trovino il grande acuto in questa rassegna iridata, anche se non sarà facile, visto il livello degli avversari. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio gli azzurri in gara con l’analisi ai ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Questo fine settimana inizieranno a Seefeld (Austria) i Mondiali 2019 di Combinata nordica. Questa rassegna iridata si aprirà venerdì 22 febbraio con la prima Gundersen, con salto dal trampolino HS130 di Innsbruck e poi 10 km di fondo nella Cross-Country Arena. Domenica 24 si svolgerà nella stesse location la Team Sprint. Giovedì 28 si passerà invece al trampolino HS109 di Seefeld, dove si terrà la seconda Gundersen, mentre sabato 2 marzo il ...

Sci alpino - la combinata alpina non viene abolita (per ora…). Ai Mondiali 2021 anche il parallelo : Ad Are, sede dei Mondiali di sci alpino, si è svolto per l’occasione anche il Consiglio della FIS, che doveva stabilire gli argomenti da trattare nel corso nella prossima riunione a maggio a Dubrovnik, in Croazia. Molto attesa la discussione che verteva attorno alla sostituzione della combinata alpina con il parallelo. Una decisione definitiva però verrà presa soltanto nel prossimo mese di novembre e dunque, alla luce di quanto accaduto, a ...

Combinata nordica - i convocati dell’Italia per i Mondiali di Seefeld. saranno cinque gli azzurri in gara in Austria : Dal 19 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico. A Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e Combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Il direttore tecnico della Nazionale italiana di Combinata nordica, Federico Rigoni, ha diramato l’elenco degli azzurri convocati per la rassegna iridata. Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati: BUZZI ...

Combinata Nordica - Mondiali 2019 : cinque azzurri a Seefeld per la rassegna iridita. Alessandro Pittin e Samuel Costa le punte : Nella giornata di oggi il direttore tecnico Federico Rigoni ha comunicato la composizione della squadra azzurra che gareggerà a Seefeld, in Austria, in occasione dei Mondiali di Combinata Nordica 2019. La rassegna iridata si svolgerà dal 19 febbraio al 3 marzo e assegnerà quattro titoli: due individuali e due a squadre. Alessandro Pittin e Samuel Costa saranno le punte di diamante della Nazionale italiana e proveranno a far saltare il banco, ...