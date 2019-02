Le smart TV Sony Bravia 4K danno il benvenuto a Google Assistant | completamente in

Nuove funzionalità per la Paranoid Android su Redmi Note 5 Pro - Essential Phone e alcuni smartphone Sony : La versione Beta di Paranoid Android per Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Sony Xperia X, Sony Xperia X Compact, Essential Phone PH-1 porta molti cambiamenti, che saranno disponibili anche per altri smartPhone in maniera graduale a partire dai prossimi giorni. L'articolo Nuove funzionalità per la Paranoid Android su Redmi Note 5 Pro, Essential Phone e alcuni smartPhone Sony proviene da TuttoAndroid.

Sony e la startup Light si uniscono per creare uno smartphone multi-camera : Sony e la startup Light si alleano con l'intenzione di unire gli ottimi sensori fotografici della prima azienda con le capacità di combinarne tanti assieme della seconda per cercare di creare il perfetto camera-phone.

Le smart TV Sony Full-Array della serie XG95 arrivano in Europa : La serie di TV Sony XG96, con schermo 4K HDR, arriva anche nei negozi europei in quattro versioni, ovviamente con Android TV a bordo.

Sony Xperia L3 : ecco immagini e caratteristiche dello smartphone "economico" : Per il 2019 Sony non ha pensato soltanto a smartphone di fascia alta e media ma anche a modelli più economici come il Sony Xperia L3

Sony Wena - il cinturino che rende smart ogni orologio : Gli orologi stanno resistendo all'avanzata degli smartwatch grazie a un fattore fondamentale: la bellezza. Finché i wearable non riusciranno a raggiungere l'eleganza e lo stile dei «cugini» al quarzo, sarà difficile riuscire a scalfire il dominio dei grandi colossi svizzeri. L'ha capito Apple, che ha spostato il target del proprio Apple Watch al mondo degli sportivi così come Sony, che ha deciso di provare ...

Con i cinturini Sony Wena - tradizionali orologi diventano smartwatch ibridi e personalizzabili : Da Sony è in arrivo una nuova gamma di dispositivi indossabili per il polso con il marchio Wena. Scopriamo insieme le sue caratteristiche

Sony trasforma l’orologio tradizionale in uno smartwatch con cinturini raffinati ma costosi : Vi scoccia buttare alle ortiche un prezioso cronografo di marca per rimpiazzarlo con uno smartwatch? Sony ha pensato alla soluzione per continuare a indossarlo, senza rinunciare alla tecnologica abitudine di registrare passi, battiti cardiaci e altro. L’azienda giapponese ha prodotto un cinturino che è compatibile con molti orologi, fra cui i Rolex. In pratica si sostituisce il cinturino originale con quello dell’azienda giapponese e ...

smartphone Android in offerta oggi 13 febbraio : Samsung Galaxy Note 9 - Sony Xperia XZ2 - ASUS ZenFone 5Z - Huawei Mate 20 Pro e tanti altri : Ecco diversi modelli di Smartphone Android in offerta in Italia oggi, 13 febbraio 2019, presso i più importanti rivenditori online. Se state cercando un nuovo Smartphone siete nel posto giusto.

Sony - il cinturino che trasforma in “smart” anche gli orologi normali : (Foto: Sony) Non è un wearable come gli altri quello annunciato da Sony in queste ore: si chiama Sony Wena, e più che un dispositivo indossabile a se stante è un accessorio dedicato agli orologi tradizionali che dona loro funzionalità smart. L’aggeggio infatti è tecnicamente un cinturino pensato per agganciarsi agli appositi attacchi da 12, 20 o 22 millimetri dei normali orologi, e che contiene un piccolo display oled da poter tenere ...

Nokia - Sony - Lg : nuovi smartphone in arrivo : (Foto: 91mobiles) Il Mobile World Congress si avvicina, e come ogni anno in questo periodo iniziano a moltiplicarsi le voci di corridoio che riguardano i dispositivi che verranno presentati in quel di Barcellona. Di molti degli smartphone che saranno presenti alla fiera sono già venute alla luce diverse caratteristiche, ma in queste ore ben tre dispositivi sono finiti sotto i riflettori per via di annunci o fughe di notizie fresche di ...

smartphone Android in offerta oggi 5 febbraio : Samsung Galaxy S9 - OnePlus 6T - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : Ecco alcuni modelli di Smartphone Android in offerta in Italia oggi, 5 febbraio 2019, presso i più importanti rivenditori online. Se state cercando un nuovo Smartphone siete nel posto giusto.

Sony va sempre peggio nel mondo smartphone : Sony continua a non vendere bene: solo 1,8 milioni di smartphone venduti nel Q4 2018. L'azienda abbassa ancora le previsioni di vendita.

smart TV Sony : le migliori da comprare : Quando si è appassionati di un brand in particolare, si cerca di riempire la propria casa con qualunque oggetto abbia stampato quel nome, andando a creare un vero e proprio ecosistema di prodotti accomunati dallo leggi di più...

Sony XF90 - qualità d’immagine al top per la smartTV4k HDR del produttore giapponese – la nostra prova : Il Sony XF90, che abbiamo avuto modo di provare nella versione da 55″, è uno dei modelli di punta della gamma 2018 di TV LED del produttore giapponese che porta anche nella fascia di prezzo al di sotto dei 2000€ le tecnologie utilizzate solitamente nei prodotti di fascia “enthusiast”. Il design della TV di Sony è molto pulito presentandosi con cornici ridotte al minimo e due piedi di sostegno indipendenti posizionati con un ...