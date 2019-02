Foligno | i genitori dei bambini Il maestro l' ha chiamata scimmia

ilgiornale

(Di venerdì 22 febbraio 2019) "Quello non era un esperimento". Dice così il papà dei duenigeriani messi all'angolo daldella scuola elementare di, perché "troppo brutti" per essere guardati.Ma ilnon si è fermato a questo, tanto che alla sorellina avrebbe addirittura detto: "Sei così brutta che possiamo chiamarti". Nessun esperimento sociale, ma un episodio di razzismo e discriminazione è quanto affermano con forza idei due, assistiti dall'avvocato Silvia Tomassoni. Non è vero, infatti, che i piccoli, né i lorosono stati informati prima dell'avvio del presunto esperimento e tanto meno lo era stata la dirigente scolastica. A seguito della vicenda, il Miur ha deciso di sospendere dal servizio l'insegnante, in via cautelare.Nel frattempo, idei due bimbi, hanno deciso di sporgere una querela nei confronti dele questa mattina hanno ...