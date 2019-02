Ascolti TV | Giovedì 21 febbraio 2019

Ascolti Tv giovedì 14 febbraio : Che Dio ci aiuti 5 conquista la prima serata : Ascolti Tv giovedì 14 febbraio, prima serata: Che Dio ci aiuti 5 resta alta nella prima serata La prima serata di giovedì 14 febbraio viene conquistata dalla quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5, che ha registrato il 23% di share, con 5.135.000 di telespettatori. La fiction, con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, […] L'articolo Ascolti Tv giovedì 14 febbraio: Che Dio ci aiuti 5 conquista la prima serata proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 14 febbraio 2019. Che Dio ci Aiuti vince con il 23%. L’Ora Legale al 14.1% - Zurigo-Napoli al 5.5% su TV8. Popolo Sovrano parte dal 2.7% : Che Dio ci Aiuti 5 - Columbu, Adriani, Montefiori e Chillemi Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 5.135.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 L’Ora Legale ha raccolto davanti al video 3.165.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 521.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Survivor ha catturato l’attenzione di 968.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 The Founder ha raccolto ...

Ascolti TV giovedì 7 febbraio - Sanremo sempre più in calo : lo share scende : Ascolti TV giovedì 7 febbraio, ancora in calo Sanremo: lo share scende durante la terza serata Ancora più in calo gli Ascolti della terza serata del Festival di Sanremo ieri sera. La puntata, stando ai dati Auditel resi noti stamattina, ha raggiunto il 46,7% di share. Un risultato degno di nota, sia chiaro, ma minore […] L'articolo Ascolti TV giovedì 7 febbraio, Sanremo sempre più in calo: lo share scende proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv giovedì 31 gennaio - successo per Che Dio ci aiuti - Isola dei Famosi in calo : Nuovo boom di Ascolti ieri per la serie con Elena Sofia Ricci Gli Ascolti di ieri, giovedì 31 gennaio, hanno visto protagoniste di un nuovo faccia a faccia Elena Sofia Ricci e Alessia Marcuzzi. La prima è tornata in onda su Rai1 con il consueto appuntamento con Che Dio ci aiuti 5. La nuova puntata […] L'articolo Ascolti tv giovedì 31 gennaio, successo per Che Dio ci aiuti, Isola dei Famosi in calo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 31 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti 21.5% - Coppa Italia 19.17%. Crolla l’Isola (13.28%) : Che Dio Ci Aiuti Nella serata di ieri, Giovedì 31 gennaio 2019, su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato 5.682.000 spettatori pari al 21.2% di share, nel primo episodio, 4.979.000 spettatori pari al 21.74%, nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.32 all’1.16 - la seconda puntata de l’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.405.000 spettatori pari al 13.28% di share. Su Rai2 ...