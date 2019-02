TAV | mozione M5S-Lega rimette in discussione tutto il progetto

Intesa M5s-Lega sulla mozione congiunta per la TAV : 'da ridiscutere integralmente l'opera' : Oggi la Camera voterà il testo, rimandato il confrotno a dopo le elezioni Europee e Amministrative. Per il governatore del Piemonte Chiamparino approvare il documento vuol dire mettere una pietra ...

“Melina” Lega-M5s sulla TAV - dopo l’analisi costi arriva la mozione. Tria rassicura i francesi : “Si deve fare” : E' una mozione che non scioglie il dilemma "Tav-sì, Tav-no", quella firmata da Lega e M5s in vista del dibattito alla Camera. Un testo che da un lato impegna il governo a "ridiscutere integralmente" l'opera, ma "nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Insomma, un dispositivo che racconta bene lo sforzo di cercare un compromesso, il tentativo di tenere insieme sia le posizioni M5s - che reclamano lo stop dell'opera - e quelle della ...

TAV - mozione M5s-Lega : “Va ridiscussa totalmente”. Matteo Renzi : “Voto di scambio Salvini-Di Maio” : Trovato l'accordo sulla Tav tra Movimento 5 Stelle e Lega: l'opera "va ridiscussa integralmente", recita la mozione firmata dai due capigruppo. In realtà è solo un modo per prendere tempo. Il Pd attacca con Matteo Renzi: "Di Maio salva Salvini dal processo e la Lega in cambio rinuncia a fare la Tav. Tecnicamente è voto di scambio, politicamente uno schiaffo al Nord produttivo".Continua a leggere