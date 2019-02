Leo Gullotta | È imbarazzante vedere in alcuni telegiornali un politico che si fa i

huffingtonpost

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Leorompe il silenzio e torna a parlare ai microfoni di Rai Radio 2, ospite della trasmissione I Lunatici. Il comico analizza la società italiana odierna, a partire dai giovani, in cui "c'è stato un abbandono pertemi, a cominciare dalla scuola. I ragazzi, i giovani, sono stati schiaffeggiati. Qui ogni Governo che arriva da trent'anni a questa parte taglia su scuola, università e cultura. Ai giovani dico sempre che bisogna saper amare e conquistare la vita".L'attore prosegue parlando della criminalità organizzata:"Le parole mafia, camorra, criminalità organizzata, bisogna dirle. I temi sociali sono entrati nella testa di molti giovani, non c'è più una presenza omertosa, anzi in tanti si battono, si impegnano per farcosa c'è che non va. Speriamo che si possa sempre di più proseguire".Non solo ...