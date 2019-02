Foligno | ‘guardate quanto è brutto’ | bambino nero discriminato dal maestro Che dice

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) “Ma che brutto che è questo! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così non ti devo guardare“. Sarebbero queste le parole usate da undel terzo circolo dinei confronti di un alunno di colore. Una frase che non è caduta nel vuoto ma che è finita prima nelle mani dei genitori poi sul tavolo della dirigente scolastica Ortenzia Marconi, dell’ufficio scolastico regionale e dello stesso ministro che nella stessa giornata di oggi è intervenuto dalla sua pagina Facebook: “Sul caso diho immediatamente attivato l’ufficio scolastico regionale dell’Umbria per effettuare le opportune verifiche. Saremmo di fronte ad un fatto gravissimo. Da condannare”. La vicenda avvenuta nei giorni scorsi nel plesso di Monte Cervino sarebbe, a detta dell’insegnante, assunto con un contratto a tempo determinato, un “esperimento ...