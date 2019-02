Chi è Tridico | l' uomo scelto dal M5s per come presidente dell' Inps

Uno e Tridico. Chi è il prossimo presidente dell'Inps : Prima delle elezioni politiche Tridico era il ministro del Lavoro del fantagoverno del M5s e lavorava in tandem con Andrea Roventini, fantaministro dell'Economia: uno spiegava il reddito di ...

Ora l'Inps finisce nelle mani di Chi ha tagliato le pensioni : accordo per Tridico : accordo chiuso tra Lega e Movimento Cinque Stelle per il dopo-Boeri. All'Inps, secondo quanto riferiscono fonti della Lega all'Agi, dovrebbe arrivare Pasquale Tridico. Superata dunque l'ipotesi Nori che era circolata nelle scorse settimane. Domani in Consiglio dei MInistri dovrebbe arrivare la nomina che andrà dunque ad archiviare l'era Boeri. In questo momento i rapporti tra l'istituto di previdenza sociale e il governo sono tesi.Boeri ha più ...

Inps : accordo Chiuso su Tridico presidente - Nori fuori partita : È chiuso l'accordo M5s-Lega su Pasquale Tridico alla presidenza dell'Inps. È quanto riferiscono fonti leghiste, secondo le quali il dossier dovrebbe finire sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma domani. Secondo le stesse fonti sarebbe invece fuori partita Mauro Nori, il cui nome non sarebbe quindi in lizza per altri incarichi, come la vice presidenza o la direzione generale. Ancora da individuare, invece, chi ...