Prova di forza Inter | Icardi non molla | non firma la pace e rimane fuori

Tav - Pd e Forza Italia mettono i gialloverdi spalle al muro. Lega e M5s preparano una mozione "vuota" per sfangare la Prova dell'aula : Forza Italia schiaccia sull'acceleratore. La capogruppo Mariastella Gelmini prende la parola nell'Aula della Camera e annuncia il ritiro degli emendamenti presentati alla riforma costituzionale. Ciò significa che i tempi per l'approvazione saranno più veloci e già domani si potranno discutere le mozioni sull'Alta velocità Torino-Lione: "Le nostre proposte rimangono inascoltate - dice l'azzurra - pensiamo quindi che ...

Lombardia - cani e gatti nella tomba coi padroni : apProvato il progetto di legge. Forza Italia : “Siamo i primi in Italia” : Amici a quattro zampe per sempre: in Lombardia ora si può davvero. Grazie al progetto di legge approvato martedì dal Consiglio regionale, infatti, animali domestici e padroni potranno essere tumulati nello stessa tomba. “Risultato storico”, per Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia autore dell’emendamento alla riforma dei servizi funebri e cimiteriali. Una norma sullo stesso tema era stata presentata anche dal Movimento ...

Prova di forza del Milan - Piatek ‘spara’ ancora : è dei rossoneri lo scontro Champions contro l’Atalanta [FOTO] : 1/25 Spada/LaPresse ...

Semplificazione Camera - Forza Italia fa apProvare due ordini del giorno : I Parlamentari siciliani di Forza Italia hanno fatto approvare due importanti ordini del giorno al provvedimento del Governo sulla Semplificazione

Sci alpino - Prima Prova Discesa maschile Mondiali 2019 : Matthias Mayer è il più veloce su Reichelt e Kilde - gli italiani non forzano : Dopo la beffa di ieri in supergigante, quando è uscito di scena mentre era saldamente al comando, Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in Discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia dove si stanno disputando i Mondiali di sci alpino 2019 di Are e ha chiuso la Prima prova (disputata su un tracciato che ha ...

M5s e Lega scesi nei sondaggi dopo l'apProvazione della manovra - Forza Italia al 10% : dopo l'approvazione della manovra i due alleati di governo stanno perdendo terreno nei sondaggi: "La gente si aspetta che ciò che è stato scritto diventi realtà", ha spiegato la sondaggista Alessandra Ghisleri a Mezz'ora in più. Inversione di tendenza, invece, per il partito di Silvio Berlusconi: "Fi rispetto al 4 marzo vale intorno al 10%. Molto di più del trend dell'ultimo periodo", spiega la studiosa. La ...

Silvio Berlusconi candidato - il retroscena : chi ha Provato dentro Forza Italia a fermarlo : La candidatura di Silvio Berlusconi anziché unire spacca Forza Italia. Secondo un retroscena del Messaggero, i più entusiasti tra i fedelissimi del Cav sono stati Niccolò Ghedini e Adriano Galliani, tra i grandi sostenitori del ritorno in campo del leader per le elezioni europee. Molto più scettici,

Forza Italia apProva il nuovo logo con lo slogan : "Grande storia - grande futuro" : Un altro slogan, appena approvato. Che recita: ' Una grande storia, un grande futuro '. Così, il nuovo simbolo di Forza Italia è stato messo a punto in queste. Sopra la scritta, il numero 25, poggiato ...

Decretone - Di Maio su rischio fiducia : “Perché opposizioni dovrebbero fare ostruzionismo?” Conte : “Mai Prova di forza” : “Se escludiamo l’ipotesi di mettere la fiducia in Parlamento? Questo governo non ha mai inteso il voto di fiducia come è un gesto di prepotenza rispetto al Parlamento. Siamo ricorsi a questo voto quando era necessario”. A rivendicarlo, nel corso della conferenza stampa sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100, il premier Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Non credo ci sarà ...

NBA – Warriors da record - 51 punti nel primo quarto : Prova di forza contro la ‘sorpresa’ Denver : I Golden State Warriors hanno rifilato una netta sconfitta ai Denver Nuggets, vincendo la sfida contro la prima squadra della conference per 111-142: nel primo quarto, Curry e compagni, hanno siglato 51 punti Il Pepsi Center di Denver ha ospitato i Golden State Warriors nella notte, per una sfida dal sapore speciale: i Nuggets, al primo posto della Conference, contro i Golden State Warriors bicampioni in carica. La prima e la seconda della ...

Prova di forza del Victoria Cross Ortona : Victoria Cross Ortona - Civitellese 4-0. Formazione : Domenico Doghieri, Luca Serra, Marco Profeta, Giacomo Di Salvatore , 60° Yuri GNAGNARELLI, , Marco Edvan ABAZI, Andrea Dell'olio, Daniele D'...

Banca Carige - apProvato decreto-legge a tutela dei risparmiatori. Di Maio : “Bce va dotata di strumenti rafforzati di controllo” : Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti su Banca Carige e a tutela della clientela e dei risparmiatori. In particolare, viene prevista la possibilita' per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidita' che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati ...

La Manovra alla Prova dell'ultima fiducia - Protesta di Forza Italia con gilet azzurri : Ultima fiducia per la Manovra tra le proteste delle opposizioni . Cantano Bella Ciao i militanti del Pd al sit-in fuori Montecitorio. I deputati di Forza Italia si presentano in Aula in gilet azzurro, ...

Camera - Manovra alla Prova della fiducia - Protesta Forza Italia con gilet azzurri : Alta tensione nell'aula della Camera durante la discussione sulla Manovra economica , sulla quale il governo ha posto la fiducia. Protesta dei deputati di Forza Italia con indosso gilet azzurri: "...