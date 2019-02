Achille Lauro risponde alle accuse di Striscia | “Sono un buon esempio”

Striscia la Notizia svela l'orrore : 'Devi morire' - minacce a Valerio Staffelli dopo il tapiro ad Achille Lauro : Orrore contro Valerio Staffelli . L'inviato di Striscia la Notizia , infatti, è finito nel mirino dei fan di Achille Lauro . Tutta colpa del tapiro d'oro che aveva consegnato all'artista nei giorni ...

Striscia la Notizia svela l'orrore : "Devi morire" - minacce a Valerio Staffelli dopo il tapiro ad Achille Lauro : Orrore contro Valerio Staffelli. L'inviato di Striscia la Notizia, infatti, è finito nel mirino dei fan di Achille Lauro. Tutta colpa del tapiro d'oro che aveva consegnato all'artista nei giorni del Festival di Sanremo, quando il tg satirico sostenne che il brano Rolls Royce presentato alla kermesse

Achille Lauro 'Ho pagato per riavere i gioielli che mia madre aveva impegnato per coprire i debiti' : 'Ricordo quando fuori fingevo di aver già cenato perché mi vergognavo a uscire e a non avere soldi per pagare il conto'. Con un post apparso sul suo profilo Instagram , Achille Lauro ha risposto alle ...

Achille Lauro e i debiti di famiglia : ‘Ho riscattato i gioielli che mia madre aveva impegnato’ : Nei giorni del Festival di Sanremo è stato nel mirino di numerose critiche per i presunti messaggi discutibili che le sue canzoni, Rolls Royce nello specifico, veicolerebbero, ma ora Achille Lauro (QUI chi è) dice la sua raccontando particolari molti privati della sua vita, e spiega: “Oggi ho pagato per riavere i gioielli che mia madre aveva impegnato“. L’artista, che nella settimana della kermesse musicale è stato oggetto di ...

Achille Lauro ospite de Le Vibrazioni al Mediolanum Forum di Assago : biglietti in prevendita : Il 26 marzo 2019, Le Vibrazioni terranno un grande concerto-evento al Mediolanum Forum di Milano. Sul palco con il gruppo guidato da Franesco Sarcina ci saranno anche alcuni ospiti, e due nomi sono stati svelati oggi attraverso un video condiviso dal gruppo sui sociale. Con Le Vibrazioni al Forum di Assago ci sarà un artista reduce dal Festival di Sanremo 2019, che proprio su quel palco presenterà il singolo sanremese. Si tratta di Achille ...

Chi è Boss Doms : figlio - ciuccio ed età del chitarrista di Achille Lauro : Chi è Boss Doms: figlio, ciuccio ed età del chitarrista di Achille Lauro Chi è Boss Doms Boss Doms è il nome d’arte di Edoardo Manozzi, artista molto noto negli ambienti musicali italiani e particolare esperto di musica elettronica. Boss Doms (31 anni) affianca Achille Lauro come chitarrista e produttore da diversi anni. I due hanno infatti collaborato alla creazione di diverse canzoni, tra cui Rolls Royce (per i quali sono accusati di ...

Achille Lauro e la droga nascosta nelle canzoni - ma stare in due scarpe è davvero un esempio? : Prima della sua partecipazione al festival di Sanremo molti non sapevano chi fosse Achille Lauro, un trapper con tre album all’attivo e una partecipazione all’ultima edizione del programma televisivo “Pechino Express”. I fari sul cantante romano si sono accesi quando è stato preso di mira il testo della canzone “Rolls Royce”, scritta da lui e altri quattro autori. La non velata allusione ad una pasticca di ecstasy, potenzialmente letale, che ...

Brumotti attacca Salmo - Achille Lauro - Sfera Ebbasta ed Emis Killa : gli utenti lo criticano : "La vita é infame sì, ma é meglio di Brumotti", é questa una delle barre più popolari di 'Stai Zitto', uno dei pezzi più apprezzati dell'ultimo fortunatissimo album di Salmo 'Playlist'. Ma Salmo non é stato certo il primo rapper italiano a schierarsi contro il popolare inviato di Striscia la Notizia. Nel corso degli ultimi anni, infatti, molti noti esponenti del rap game made in Italy hanno criticato i servizi televisivi firmati dall'ex compagno ...

Morgan difende Achille Lauro : 'La canzone sanremese non parla di droga' : Il cantante Marco Castoldi, meglio conosciuto con il nome d'arte Morgan, ha partecipato come ospite alla scorsa puntata del programma di Piero Chiambretti, 'Cr4 - La Repubblica delle Donne', in onda su Rete 4. In questa occasione, Morgan ha voluto difendere Achille Lauro dalle accuse rivolte dal celebre TG satirico 'Striscia La Notizia'. Secondo il programma di Antonio Ricci, infatti, il brano portato da Lauro al Festival di Sanremo ...

Achille Lauro - polemiche per Rolls Royce : Shade difende il rapper : Achille Lauro nella bufera per il brano Rolls Royce: Shade prende le sue difese Non si placano le polemiche sulla canzone Rolls Royce che Achille Lauro ha presentato al Festival di Sanremo 2019. Il rapper è stato duramente criticato, soprattutto dopo alcuni servizi di Striscia la Notizia. Secondo il programma, il testo del brano farebbe […] L'articolo Achille Lauro, polemiche per Rolls Royce: Shade difende il rapper proviene da Gossip e Tv.

Achille Lauro racconta la sua vita rock'n roll : Ha già scritto decine di canzoni quando trova finalmente la sua strada: «'Teatro e cinema' segna il mio ingresso nel mondo dell'arte - scrive -. È per me un momento di espressione artistica che fino ...

Eva Henger - nuova bomba sul canna-gate. Poi asfalta Achille Lauro : Eva Henger non molla e rilancia sul canna-gate che ha visto protagonista Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018: 'I naufraghi che sono usciti per ultimi hanno chiesto e ottenuto di non ricevere ...

Gli artisti di Sanremo 2019 più trasmessi in radio da Mahmood ad Achille Lauro ed Ultimo : Quali sono gli artisti di Sanremo 2019 più trasmessi in radio? A Festival concluso, è la radio a fare da padrona e ad essere determinate nel successo delle 24 canzoni presentate dai Campioni al Festival. Il podio del Festival di Sanremo 2019 viene confermato per due artisti su tre ma sale a sorpresa anche Achille Lauro. Il vincitore di Sanremo, Mahmood, con Soldi occupa il primo posto anche della classifica dei brani più trasmessi in radio. ...