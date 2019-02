Il made in Italy alla fiera difesa e sicurezza di Abu Dhabi : Roma, 19 feb., askanews, - Il made in Italy ancora funziona nel mondo. La conferma arriva da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, in occasione di Idex, una delle più grandi manifestazioni al mondo dedicate ...

LVenture investe in PlayWood - arredo componibile made in Italy - : Un modello di business altamente scalabile, come dimostrano i risultati che la startup sta ottenendo a livello internazionale, oggi presente in 28 paesi del mondo, con oltre 200.000 connettori ...

Ecco quali sono i prodotti made in Italy più amati nel mondo : Made in Italy è sinonimo in tutto il mondo di elevata qualità, tradizione e artigianato. Tra i prodotti più scelti

Anche Hollywood ama la pasta : i vip preferiscono la cucina made in Italy : Anche Hollywood ama la pasta: i vip preferiscono la cucina made in Italy Anche Hollywood ama la pasta: i vip preferiscono la cucina made in Italy Gli Usa vogliono la pasta. Secondo l’Aidepi (l’associazione dei produttori di pasta italiani) gli americani sono letteralmente impazziti per la pasta tanto che il 77% la mangia almeno una volta a settimana.spaghetti, conquista, Hollywood. A pubblicizzare la regina della tavola made in Italy ...

Giovani brand made in Italy sfilano a Londra : Grazie alla collaborazione tra Altaroma e Ice Londra undici Giovani brand made in Italy saranno presenti alla London Fashion Week, da oggi fino al 19 febbraio. A-Lab Milano, Asciari, Caterina Moro, Delirius Eyewear, Edithmarcel, Greta Boldini, Irma Cipolletta, Italo Marseglia, Lido, Miahatami, Virginia Severini, brand accuratamente selezionati dal British Fashion Council tra i partecipanti alle prime due edizioni di Showcase a Roma, saranno ...

made in Italy : per brand Talenti fatturato +20% nel 2018 : Roma, 15 feb. (Labitalia) - Dopo una crescita importante del fatturato che gli aveva permesso di su[...]

Coldiretti - anno record per il made In Italy all'estero : anno da record il 2018 per le esportazioni agroalimentari Made in Italy che hanno raggiunto, per la prima volta, il valore di 41,8 miliardi di euro. L'aumento positivo è dell'1,8%, raggiunto ...

CosmoBikeShow - il boom dell'elettricoE cresce il made in Italy : Ammirare 180 marchi nei due padiglioni di VeronaFiere, con il focus «E-bike premiere» sul mondo elettrico. Partecipare agli eventi di Gazzetta Talk, dal Giro alla maglia azzurra fino al tema ...

Paola Navone firma il restyling di Joyce - tempio del lusso a Hong Kong. Che diventa un po' «made in Italy» : Non è un caso che Paola Navone, designer e grande viaggiatrice, sia stata chiamata per ripensare lo store luxury di una delle capitali più interessanti del mondo. Una città che ama molto, e che ha visto cambiare negli anni: la pirotecnica Hong Kong. Il negozio è Joyce, nella sede di Hong Kong Central. Dentro, c'è la moda più interessante del momento, da ...

Style Ducati – A San Pietroburgo in esposizione il design dell’iconico marchio made in Italy : “Style Ducati”: il design dell’iconico marchio made in Italy in esposizione a San Pietroburgo. Inaugurata la prima mostra in Russia dedicata all’origine e all’evoluzione dell’inconfondibile stile Ducati. Esposte sedici tra le “Rosse di Borgo Panigale” più significative, oltre a bozzetti, design concept, immagini e video Inaugura in Russia la prima mostra dedicata al design Ducati, “Style Ducati”, in programma per i prossimi cinque mesi al ...

Meridio : Cover iPhone e Cinturini Apple Watch made in Italy! : Ancora una volta il Made in Italy si dimostra essere un elemento di forte personalità, con uno stile che soltanto il sapiente artigianato può dare! Per la precisione ci stiamo riferendo a Meridioband, uno negozio leggi di più...

YAPE - prima consegna in Giappone : test a Fukushima per il sistema a guida autonoma made in Italy : prima consegna in Giappone per YAPE. Il 31 gennaio il sistema di consegne a guida autonoma nato in e-Novia, la Fabbrica di Imprese, ha effettuato una prima consegna-test nella città di Minami Soma nella prefettura di Fukushima per conto di Japan Post: dopo un percorso ad ostacoli in ambito urbano, il robot Made in Italy ha portato fino alla soglia di casa un pacco di riso a una coppia di anziani. Nei mesi scorsi il principale operatore postale ...

Yape - il postino robot made in Italy - approda in Giappone : Yape targato Wired al Wired Next Fest Firenze 2018 (foto: e-Novia) Un pacco di riso. È questa la prima consegna compiuta in Giappone da Yape, il robot fattorino made in Italy. Lo scorso 31 gennaio il veicolo a guida autonoma realizzato da e-Novia, società di Milano specializzata in trasformazione digitale, ha completato la prima consegna nella città di Minami Soma, prefettura di Fukushima, per conto di Japan Post. Yape si inserisce in un ...

L'arma made in Italy contro l'Aids : un vaccino italiano riduce la carica del virus Hiv : 'l'Aids non esiste più', tutte le bufale sull'hiv smontate dalla scienza 1 dicembre 2018 La somministrazione del vaccino italiano Tat a pazienti in terapia antiretrovirale , Cart, si è rivelata capace di ridurre drasticamente il 'serbatoio di virus latente' ...