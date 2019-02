Prima l’anoressia | poi il tumore | la battaglia di Celeste che è viva e vuole vivere

fanpage

: Prima di scrivere abbiate la decenza di saper ragionare, perché la vostra ignoranza fa venir la pelle d’oca. L’anor… - rosesroundhes : Prima di scrivere abbiate la decenza di saper ragionare, perché la vostra ignoranza fa venir la pelle d’oca. L’anor… - rosesroundhes : Mi fa veramente male leggere su questo social persone che parlano in modo orribile di chi soffre di questa bruttiss… - Marika48368947 : RT @bia_irwin_: @hippievzain la domanda 'ma tutto apposto?' la ripongo a te che hai avuto il coraggio di scrivere una cosa simile con così… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) “Quando io ne avevo dodici, mio cugino di otto anni è morto in pochi mesi per uncerebrale maligno. Mia zia paterna, dopo la morte di sua figlia tredicenne, si lasciò morire rifiutando le cure per la sua malattia. In questo momento di tragedie concentrate ho scoperto di avere un idrocefalo."