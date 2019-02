Pd | Matteo Renzi a Che tempo che fa | “Fondare un altro partito? Ci ho pensato due volte”

Matteo Renzi a Che tempo che fa : “Non mi candido alle europee - sul Pd ho raggiunto la pace dei sensi” : Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai1 l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Sul PD ho raggiunto la pace dei sensi. Mi sono candidato 2 volte, adesso sono un senatore un parlamentare, lotto contro questo governo. Chi vincerà le primarie del PD non deve subire il mio trattamento. Se sei democratico rispetti il risultato delle elezioni”. Il Senatore e parlamentare ha poi aggiunto “Non mi candido alle ...

"Che tempo che fa" – Diciottesima puntata del 17 febbraio 2019 – Matteo Renzi - Loredana Bertè - Beppe Fiorello - Alessandro Gassman tra gli ospiti.

Reddito di cittadinanza - Matteo Renzi : “È inno a lavoro nero ed elogio a chi non vuole far nulla” : L'ex presidente del Consiglio e senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca il Reddito di cittadinanza introdotto dal governo su spinta del Movimento 5 Stelle: "È un inno al lavoro nero, è l'elogio a chi non ha voglia di far le cose". E sul Partito Democratico dice: "Ho raggiunto la pace dei sensi".Continua a leggere

Matteo Renzi : "Due volte ho pensato di fondare un partito"... "Orgoglioso di aver detto no a M5S" : "Sul Pd ho raggiunto la pace dei sensi. Ora sono un senatore e lotto dal fronte dell'opposizione in Parlamento. Chiedo solo che chiunque venga eletto segretario non riceva il trattamento che ho ricevuto io". Lo afferma Matteo Renzi a "Che tempo che fa" rivelando che non si presenterà alle prossime Europee. E ammette di aver pensato di fondare un partito: "Ci ho pensato due volte: quando ho perso con Bersani e quando ho vinto con il 40% ma ...

Che tempo che fa - Matteo Renzi fa la morale a Salvini : "Oggi uno di colore in Italia..." : Matteo Renzi torna in televisione da Fabio Fazio e fa la morale a Salvini. Sempre la solita solfa del razzismo: "Oggi una persona di colore ha paura a salire sull'autobus". Evidentemente Matteo Renzi non ne prende mai di bus, perché vedrebbe che sono pieni di persone di colore. "Salvini gioca tutto

Che Tempo Che Fa - Fabio Fazio ospita Matteo Renzi e i genitori di Giulio Regeni : La puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 17 febbraio spazia, come sempre, tra politica e cronaca, spettacolo e tv. Come già anticipato, Fabio Fazio accoglie Loredana Bertè di ritorno da Sanremo 2019 - e fresca di intervista al Corriere della Sera - per raccontare il suo Festival ed esibirsi nel suo brano, Cosa ti aspetti da me. Ma è anche la serata dell'ex Premier Matteo Renzi per presentare il suo ultimo libro, “Un’altra strada. Idee ...

Matteo Renzi e Papa Francesco - 'incontri ultra-confindenziali di notte' nel libro bomba sui gay in Vaticano : Il Fatto quotidiano riporta qualche anticipazione, spiegando perché all'epoca 'i vescovi non si mobilitarono' e 'il mondo cattolico fu così poco ostile'. 'Renzi - scrive Martel - incontra il Papa di ...

E ora anche Matteo Renzi si pente della scelta Mogherini : L'impatto sulla politica estera di Federica Mogherini ' è stato prossimo allo zero '. Lo ha scritto un pentito Matteo Renzi nel libro appena pubblicato ' Un'altra strada. Idee per l'Italia '. L'ex premier si è ...

Matteo Renzi infierisce su Federica Mogherini - quello che non dice : "Il suo gravissimo errore" : Ha "deluso le attese". Matteo Renzi usa queste parole nel suo ultimo libro Un'altra strada. Idee per l'Italia per massacrare Federica Mogherini, l'esponente Pd che lui stesso, da premier, ha fatto eleggere in quota Italia nella Commissione Ue in una delle posizioni chiave, quella di Alto rappresenta